Rating
7.9 IMDb Rating: 7.9
Rate
The Class

The Class

Klass 18+
Synopsis

An average guy of an Estonian high-school decides to defend his bullied classmate. This starts war between him and the informal leader of the class. As teenagers' honour is a touchy thing, everything ends in bloodshed.
Country Estonia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2007
World premiere 16 March 2007
Release date
1 April 2010 Russia Кармен
1 April 2010 Belarus
1 September 2013 Belgium
30 June 2007 Czechia
18 September 2009 Denmark
16 March 2007 Estonia
20 September 2008 Finland
17 May 2007 France
15 October 2009 Germany
11 April 2008 Great Britain
19 April 2008 Italy
21 July 2008 Japan
1 April 2010 Kazakhstan
19 September 2008 Latvia
12 March 2009 Netherlands
7 November 2009 Norway
3 October 2008 Poland
18 April 2008 Sweden
26 December 2007 USA
1 April 2010 Ukraine
Worldwide Gross $7,205
Production Amrion, ETV (Eesti Televisioon)
Also known as
Klass, The Class, Az osztály, I taxi, Klassen, La clase, Nasza klasa, Razred, Sınıf, Skoleklassen, Клас, Класс, Класът
Director
Ilmar Raag
Cast
Vallo Kirs
Vallo Kirs
Part Uusberg
Part Uusberg
Lauri Pedaja
Lauri Pedaja
Paula Solvak
Mikk Mägi
Cast and Crew
Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Kaspar What is honor? I think we're speaking about something else. We say 'that sucks' or 'this blows'. We don't say honor.
