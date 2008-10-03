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Poster of An American Affair
6.2
Kinoafisha Films An American Affair
6.2

An American Affair

, 2009
An American Affair
USA / Drama / 18+
Poster of An American Affair
6.2

Cast

Gretchen Mol
Gretchen Mol
Catherine Caswell
James Rebhorn
James Rebhorn
Lucian Carver
Perrey Reeves
Adrienne Stafford
Mark Pellegrino
Mark Pellegrino
Graham Caswell
Noah Wyle
Noah Wyle
Mike Stafford
Cameron Bright
Adam Stafford
Jimmy Bellinger
Jimmy
Jermaine Crawford
Jermaine Crawford
Andre
Jerry Hart
Carl
Lisa-Lisbeth Finney
Sister Mary Eunice
Director William Olsson
Writer Alex Metcalf
Composer Dustin O'Halloran
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2009
Online premiere 6 February 2016
World premiere 3 October 2008
Release date
3 October 2008 Russia 18+
22 October 2009 Australia
15 August 2009 Hungary
3 October 2008 Kazakhstan
27 November 2008 Switzerland
27 February 2009 USA
3 October 2008 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $28,044
Production Astrakan Films
Also known as
An American Affair, Boy of Pigs, Amerikai viszony, Amerykański romans, Американская интрижка, Американска интрига

Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb

Quotes

Catherine Caswell It's all a game of chess isn't it? Playing out the pawns in your head. Should I sacrifice the rook or the king? Will you sacrifice me?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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