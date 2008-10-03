Cast
Perrey Reeves
Adrienne Stafford
Lisa-Lisbeth Finney
Sister Mary Eunice
Cast and Crew
Writer
Alex Metcalf
Composer
Dustin O'Halloran
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2009
Online premiere
6 February 2016
World premiere
3 October 2008
Release date
|3 October 2008
|Russia
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|18+
|22 October 2009
|Australia
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|15 August 2009
|Hungary
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|3 October 2008
|Kazakhstan
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|27 November 2008
|Switzerland
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|27 February 2009
|USA
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|3 October 2008
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$28,044
Production
Astrakan Films
Also known as
An American Affair, Boy of Pigs, Amerikai viszony, Amerykański romans, Американская интрижка, Американска интрига