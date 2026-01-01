Menu
Awards and nominations of The Player 1992

Academy Awards, USA 1993 Academy Awards, USA 1993
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Best Director
Winner
Best Actor
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1993 BAFTA Awards 1993
Best Direction
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Editing
Nominee
