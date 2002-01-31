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7.1
Kinoafisha Films Brodvey. Chernoe more
7.1

Brodvey. Chernoe more

, 2002
Brodvey. Chernoe more
Russia / Documentary / 18+
7.1
Director Vitaly Mansky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2002
World premiere 31 January 2002
Release date
24 October 2002 Russia 0+
24 October 2002 Kazakhstan
31 January 2002 USA
24 October 2002 Ukraine
Production Ma.Ja.De Filmproduktion, ARTE, Ceská Televize
Also known as
Brodvey. Chernoe more, Broadway. Black Sea, Broadway, Broadway. Mar Negro, Broadway. Morze Czarne, Brodvej, Crno more, Μπρόντγουεϊ. Μαύρη Θάλασσα, Бродвей. Черное море

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
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