Cast
Cast and Crew
Director
Charles Sturridge
Writer
Eric Knight, Charles Sturridge
Composer
Adrian Johnston
Film details
Country
USA / France / Great Britain
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2005
Online premiere
12 May 2006
World premiere
16 December 2005
Release date
|18 May 2006
|Russia
| Централ Партнершип
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|18 May 2006
|Belarus
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|16 December 2005
|France
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|TP
|16 December 2005
|Germany
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|16 December 2005
|Great Britain
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|PG
|16 December 2005
|Ireland
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|18 May 2006
|Kazakhstan
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|16 December 2005
|USA
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|18 May 2006
|Ukraine
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MPAA
PG
Worldwide Gross
$6,442,854
Production
Odyssey Entertainment, Classic Media Productions, Davis Films
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