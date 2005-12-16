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Poster of Lassie
5.9
Kinoafisha Films Lassie
5.9

Lassie

, 2005
Lassie
USA, France, Great Britain / Adventure, Family / 18+
Poster of Lassie
5.9

Cast

Samantha Morton
Samantha Morton
Sarah Carraclough
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Rowlie
John Lynch
John Lynch
Sam Carraclough
Steve Pemberton
Steve Pemberton
Hynes
Kelly Macdonald
Kelly Macdonald
Jamie Lee
Ken Drury
Jemma Redgrave
Jemma Redgrave
Brian Pettifer
Robert Hardy
Gregor Fisher
Peter O'Brien
The Duke
Director Charles Sturridge
Writer Eric Knight, Charles Sturridge
Composer Adrian Johnston
Cast and Crew

Film details

Country USA / France / Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
Online premiere 12 May 2006
World premiere 16 December 2005
Release date
18 May 2006 Russia Централ Партнершип
18 May 2006 Belarus
16 December 2005 France TP
16 December 2005 Germany
16 December 2005 Great Britain PG
16 December 2005 Ireland
18 May 2006 Kazakhstan
16 December 2005 USA
18 May 2006 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $6,442,854
Production Odyssey Entertainment, Classic Media Productions, Davis Films
Also known as
Lassie, Lassie kehrt zurück, Lesė, Lesi, Ласи, Лесси, Лессі, 名犬ラッシー

Film rating

5.9
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 17 January 2025
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