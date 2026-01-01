Country USA

Runtime 1 hour 34 minutes

Production year 1994

World premiere 22 July 1994

MPAA PG

Worldwide Gross $9,994,609

Production Broadway Pictures, Paramount Pictures

Also known as

Lassie, El regreso de Lassie, Lassie - Des amis pour la vie, Lassie - Freunde fürs Leben, Lassie - Venner for livet, Lassie, amigos para siempre, Lassie: Best Friends are forever, Les nouvelles aventures de Lassie, Λάσι, Ласи, Леси, Лесси, Лессі, लैसी, 名犬ラッシー（1994）, 新靈犬萊西