Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1994
World premiere
22 July 1994
Release date
|22 July 1994
|Russia
|
|0+
|19 June 1995
|France
|
|
|22 July 1994
|Kazakhstan
|
|
|22 July 1994
|USA
|
|
|22 July 1994
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Worldwide Gross
$9,994,609
Production
Broadway Pictures, Paramount Pictures
Also known as
Lassie, El regreso de Lassie, Lassie - Des amis pour la vie, Lassie - Freunde fürs Leben, Lassie - Venner for livet, Lassie, amigos para siempre, Lassie: Best Friends are forever, Les nouvelles aventures de Lassie, Λάσι, Ласи, Леси, Лесси, Лессі, लैसी, 名犬ラッシー（1994）, 新靈犬萊西