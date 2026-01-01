Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lassie
Poster of Lassie
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Lassie

Lassie

Lassie 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1994
World premiere 22 July 1994
Release date
22 July 1994 Russia 0+
19 June 1995 France
22 July 1994 Kazakhstan
22 July 1994 USA
22 July 1994 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $9,994,609
Production Broadway Pictures, Paramount Pictures
Also known as
Lassie, El regreso de Lassie, Lassie - Des amis pour la vie, Lassie - Freunde fürs Leben, Lassie - Venner for livet, Lassie, amigos para siempre, Lassie: Best Friends are forever, Les nouvelles aventures de Lassie, Λάσι, Ласи, Леси, Лесси, Лессі, लैसी, 名犬ラッシー（1994）, 新靈犬萊西
Director
Daniel Petrie
Cast
Tom Guiry
Tom Guiry
Helen Slater
Jon Tenney
Jon Tenney
Brittany Boyd
Frederic Forrest
Frederic Forrest
Cast and Crew
Similar films for Lassie
Lassie 5.9
Lassie (2005)
Lassie Come Home 7.1
Lassie Come Home (1943)
Courage of Lassie 6.3
Courage of Lassie (1946)
200% Wolf 6.8
200% Wolf (2024)
Lassie Come Home 5.6
Lassie Come Home (2020)
Flipper 5.4
Flipper (1996)
Free Willy 6.8
Free Willy (1993)
Beethoven 7.1
Beethoven (1992)
The Magic of Lassie 5.9
The Magic of Lassie (1978)

Film rating

6.2
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more