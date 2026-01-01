Menu
Poster of Beauty and the Devil
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films Beauty and the Devil

Beauty and the Devil

Beauté du diable, La 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1949
World premiere 1 January 1950
Release date
17 March 1950 France
1 January 1950 Italy
25 August 1952 USA
Production Franco London Films, Universalia Film, Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC)
Also known as
La beauté du diable, Beauty and the Devil, Die Schönheit des Teufels, La belleza del diablo, La bellezza del diavolo, The Beauty of the Devil, Az ördög szépsége, Dablova krasa, De macht van de duivel, Der Pakt mit dem Teufel, Diablova krasa, Djævlens skønhed, Djävulens bländverk, Entre a Mulher e o Diabo, Faust - Djevelens skjønnhet, Frumusețea diavolului, I omorfia tou diavolou, La bellesa del diable, Lepotica i djavo, O Preço da Juventude, Paholaisen kauneus, Pakt mit dem Teufel, Urok szatana, Красота дьявола, Хубостта на дявола, 悪魔の美しさ
Director
René Clair
Cast
Michel Simon
Michel Simon
Gérard Philipe
Simone Valère
Cast and Crew
Similar films for Beauty and the Devil
Gates of Paris 7.3
Gates of Paris (1957)
Le Rouge et le Noir 6.7
Le Rouge et le Noir (1954)
Under the Roofs of Paris 7.1
Under the Roofs of Paris (1930)
All the Gold in the World 6.1
All the Gold in the World (1961)
The Grand Maneuver 6.6
The Grand Maneuver (1955)
Beauties of the Night 5.7
Beauties of the Night (1952)
Fanfan la Tulipe 7.1
Fanfan la Tulipe (1952)
Hôtel du Nord 7.6
Hôtel du Nord (1938)
The Crazy Ray 7.1
The Crazy Ray (1925)
Les liaisons dangereuses 6.9
Les liaisons dangereuses (1959)
The Best Part 5.3
The Best Part (1955)
La Chienne 7.6
La Chienne (1931)

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
