Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films The Beat That My Heart Skipped The Beat That My Heart Skipped Awards

Awards and nominations of The Beat That My Heart Skipped 2005

BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Film Not in the English Language
Winner
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Film Music
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Dobryy doktor
Dobryy doktor
2026, Russia, Comedy
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
The Confession
The Confession
2025, USA, Horror
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Kulachnyy
Kulachnyy
2025, Russia, Comedy, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more