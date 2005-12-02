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Poster of Keeping Mum
6.3
Kinoafisha Films Keeping Mum
6.3

Keeping Mum

, 2005
Keeping Mum
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Keeping Mum
6.3

Cast

Rowan Atkinson
Rowan Atkinson
Walter Goodfellow
Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
Gloria Goodfellow
Maggie Smith
Maggie Smith
Grace Hawkins
Patrick Swayze
Patrick Swayze
Lance
Emilia Fox
Emilia Fox
Rosie Jones
Liz Smith
Mrs. Parker
Tamsin Egerton
Tamsin Egerton
Holly Goodfellow
Toby Parkes
Petey Goodfellow
Jack Ryan
Terry Alderton
Roger Hammond
James Booth
Mr. Brown
Director Niall Johnson
Writer Richard Russo, Niall Johnson
Composer Dickon Hinchliffe
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2005
Online premiere 2 December 2005
World premiere 2 December 2005
Release date
13 July 2006 Russia 16+
13 July 2006 Belarus
10 May 2006 France
30 March 2006 Germany
2 December 2005 Great Britain
5 January 2006 Greece
1 June 2006 Hungary
14 April 2006 Italy
13 July 2006 Kazakhstan
20 April 2006 Portugal
27 January 2006 Spain 12
2 December 2005 USA
13 July 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $169,000
Worldwide Gross $18,586,834
Production Summit Entertainment, Isle of Man Film, Azure Films
Also known as
Keeping Mum, Secrets de famille, Una Loca Familia, De Bico Calado, Eltakarítónő, En hushjelp til besvær, Hınzır Dadı, Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm, La famiglia omicidi, Mami hoitaa, Min to peis... oute tou papa, Mord im Pfarrhaus, Nikomu ni riječi, Ništa bez mame, Prilaikyk liežuvį, Salvese quien pueda!, Secretos de familia, Secrets de família, Suu lukku, Svigermor(d), Trunk, Uma Família dos Diabos, Univerzálna upratovacka, Univerzální uklízecka, Visi mēmi, Wszystko zostaje w rodzinie, Μην το πεις... ούτε του παπά, Да запазиш тайна, Молчи в тряпочку, Тримай язика за зубами, キーピング・ママ, 保持缄默, 憨豆撞正女杀手, 殺手妙管家, Keeping Mom, Az eltakarítónő, Sálvese quien pueda!, Скрито - покрито

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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Best Comedies 
Updated 3 June 2024

Quotes

Gloria Goodfellow You can't just go 'round killing people just because you don't approve of them!
Grace Hawkins You know, that's what my doctors used to say. It was the one point we could never agree on.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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