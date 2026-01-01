Similar films for The Mysterious Wall
A Woman and Her Four Men Drama, Detective
1984, USSR
7.0
Planeta Bur Sci-Fi
1962, USSR
6.0
Amphibian Man Adventure, Sci-Fi, Romantic
1961, USSR
7.0
Loss of Sensation Sci-Fi
1935, USSR
6.0
Anna Karenina Drama
1967, USSR
7.0
Na dne Drama
1972, USSR
7.0
Svadba Drama
1974, USSR
6.0
In Discharge of Duty Drama
1963, USSR
5.0
Moy dom, teatr Drama, History
1975, USSR
6.0
People on the Bridge Drama
1959, USSR
6.0
Family Happiness Drama
1969, USSR
7.0
Hello, That's Me! Drama
1965, USSR
7.0