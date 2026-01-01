Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Mysterious Wall
6.5
Kinoafisha Films The Mysterious Wall
6.5

The Mysterious Wall

, 1967
Tainstvennaya stena
USSR / Drama, History / 18+
Poster of The Mysterious Wall
6.5

Cast

Lev Kruglyy
Lev Kruglyy
Yegor Lomov
Tatyana Lavrova
Tatyana Lavrova
Lena
Irakli Uchaneishvili
Andrey Erdeli
Andrei Mironov
Andrei Mironov
Valya Karpukhin
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Aleksandre Jorjoliani
dyadya Georgiy
Nikolay Barmin
Ofitser
Georgi Tusuzov
Evgeniy Shutov
Evgeniy Shutov
Viktor Sysoyev
Yury Leonidowitsch Leonidov
Yury Leonidowitsch Leonidov
Aleksandr Kaydanovskiy
Aleksandr Kaydanovskiy
Director Irina Povolotskaya, Mikhail Sadkovich
Writer Aleksandr Chervinsky, Irina Povolotskaya, Mikhail Sadkovich
Composer Sergei Slonimsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1967
World premiere 1 January 1967
Release date
1 January 1967 Russia
1 January 1967 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Tainstvennaya stena, The Mysterious Wall, Таинственная стена

Film rating

6.5
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Mysterious Wall

A Woman and Her Four Men
A Woman and Her Four Men Drama, Detective
1984, USSR
7.0
Planeta Bur
Planeta Bur Sci-Fi
1962, USSR
6.0
Amphibian Man
Amphibian Man Adventure, Sci-Fi, Romantic
1961, USSR
7.0
Loss of Sensation
Loss of Sensation Sci-Fi
1935, USSR
6.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
1967, USSR
7.0
Na dne
Na dne Drama
1972, USSR
7.0
Svadba
Svadba Drama
1974, USSR
6.0
In Discharge of Duty
In Discharge of Duty Drama
1963, USSR
5.0
Moy dom, teatr
Moy dom, teatr Drama, History
1975, USSR
6.0
People on the Bridge
People on the Bridge Drama
1959, USSR
6.0
Family Happiness
Family Happiness Drama
1969, USSR
7.0
Hello, That's Me! Drama
1965, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more