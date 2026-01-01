Cast
Zurab Kapianidze
Jovan Vuksanovic
Mihajlo Janketić
Dusko Tomeric
Dragomir Bojanic-Gidra
Tadija Cemerkic
Vladimir Popovic
Misa Vukovic
Svjetlana Knezevic
Duskova djevojka
Cast and Crew
Director
Radomir Šaranović
Writer
Milorad Boskovic, Viktor Govyada, Mihailo Lalic, Radomir Šaranović
Composer
Cvijetko Ivanovic
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1974
World premiere
6 December 1973
Release date
|6 December 1973
|Montenegro
|
|
MPAA
R
Production
Filmski Studio Titograd, Dovzhenko Film Studios
Also known as
Svadba, Свадьба, A kolasini pokol, Die ungewöhnliche Hochzeit, The Wedding