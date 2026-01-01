Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Svadba
6.4
Kinoafisha Films Svadba
6.4

Svadba

, 1974
Svadba
USSR / Drama / 18+
Poster of Svadba
6.4

Cast

Zurab Kapianidze
Jovan Vuksanovic
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Momo
Mihajlo Janketić
Dusko Tomeric
Vatslav Dvorzhetsky
Ljubo
Dragomir Bojanic-Gidra
Tadija Cemerkic
Vladimir Popovic
Misa Vukovic
Vasja Stankovic
Svjetlana Knezevic
Duskova djevojka
B. Albegov
Leonid Bakshtayev
Leonid Bakshtayev
Director Radomir Šaranović
Writer Milorad Boskovic, Viktor Govyada, Mihailo Lalic, Radomir Šaranović
Composer Cvijetko Ivanovic
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1974
World premiere 6 December 1973
Release date
6 December 1973 Montenegro
MPAA R
Production Filmski Studio Titograd, Dovzhenko Film Studios
Also known as
Svadba, Свадьба, A kolasini pokol, Die ungewöhnliche Hochzeit, The Wedding

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more