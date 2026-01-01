Similar films for Family Happiness
Grandads-Robbers Comedy
1971, USSR
7.0
Three Sisters Drama
1994, Germany / Russia
4.0
Tender Age Drama
2000, Russia
7.0
Stantsionnyy smotritel Drama
1972, USSR
7.0
Yegor Bulychyov and Others Drama
1971, USSR
6.0
Odnoklassniki Drama
2010, Russia
5.0
Anna Karenina Drama
2008, Russia
6.0
The Chosen One Drama
1982, USSR / Colombia
6.0
Father Sergius Drama
1978, USSR
6.0
A Big Family Drama
1954, USSR
7.0
My Heart's in the Highlands Drama
1975, USSR
6.0
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0