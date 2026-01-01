Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Family Happiness
7.4
Kinoafisha Films Family Happiness
7.4

Family Happiness

, 1969
Semeynoe schaste
USSR / Drama / 18+
Poster of Family Happiness
7.4

Cast

Alisa Freindlich
Alisa Freindlich
Anna Kapitonova
Vyacheslav Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov
Kapitonov
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
grammar-school boy Schupaltsev
Nikolai Gritsenko
Nikolai Gritsenko
Vaksin
Raisa Kurkina
Raisa Kurkina
Vaksin's wife
Lidiya Sukharevskaya
Andrei Mironov
Andrei Mironov
Fyodor Sigaev
Alla Budnitskaya
Sigaev's wife
Aleksandr Orlov
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Salesman
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Georgiy Sovchis
Director Sergey Solovyov, Aleksandr Sheyn Jr., Andrey Ladynin
Writer Anton Chekhov, Andrey Ladynin, Sergey Solovyov, Arkadi Stavitsky
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1969
World premiere 8 June 1970
Release date
8 June 1970 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Semeynoe schaste, Családi boldogság, Family Happiness, Huvilarakkautta, Le Bonheur familial, Семейное счастье

Film rating

7.4
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Family Happiness

Grandads-Robbers
Grandads-Robbers Comedy
1971, USSR
7.0
Three Sisters
Three Sisters Drama
1994, Germany / Russia
4.0
Tender Age
Tender Age Drama
2000, Russia
7.0
Stantsionnyy smotritel
Stantsionnyy smotritel Drama
1972, USSR
7.0
Yegor Bulychyov and Others
Yegor Bulychyov and Others Drama
1971, USSR
6.0
Odnoklassniki
Odnoklassniki Drama
2010, Russia
5.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
2008, Russia
6.0
The Chosen One
The Chosen One Drama
1982, USSR / Colombia
6.0
Father Sergius
Father Sergius Drama
1978, USSR
6.0
A Big Family
A Big Family Drama
1954, USSR
7.0
My Heart's in the Highlands
My Heart's in the Highlands Drama
1975, USSR
6.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more