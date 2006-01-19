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Film rating
7.0
Rate14 votes
5.8IMDb
Quotes
MartyI, um, I guess I have some issues.
OliviaYou do?
MartyYou know, people sort of, problems. I have them.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.