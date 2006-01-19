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Poster of Friends with Money
7.0
Kinoafisha Films Friends with Money
7.0

Friends with Money

, 2006
Friends with Money
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Friends with Money
7.0

Synopsis

After she quits her lucrative job, Olivia finds herself unsure about her future and her relationships with her successful and wealthy friends.

Cast

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Olivia
Catherine Keener
Catherine Keener
Christine
Jason Isaacs
Jason Isaacs
David
Timm Sharp
Richard
Joan Cusack
Joan Cusack
Franny
Hailey Johnson
Tammy
Ty Burrell
Ty Burrell
Frances McDormand
Frances McDormand
Jane
Greg Germann
Matt
Simon McBurney
Simon McBurney
Aaron
Jake Cherry
Wyatt
Director Nicole Holofcener
Writer Nicole Holofcener
Composer Rickie Lee Jones, Craig Richey
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
Online premiere 7 April 2006
World premiere 19 January 2006
Release date
19 January 2006 Russia 16+
16 October 2006 France
16 October 2006 Germany 0
19 January 2006 Kazakhstan
28 July 2006 South Korea 15
27 October 2006 Spain
21 April 2006 USA
19 January 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $18,245,244
Production This Is That Productions
Also known as
Friends with Money, Amigos con dinero, Prijateljice pune love, Rika vänner, Amigas com Dinheiro, Amigos com Dinheiro, Benim Zengin Dostlarım, Bogate prijateljice, Freunde mit Geld, Jóbarátnők, Pasitikėk draugais, Prieteni cu bani, Przyjaciele z kasą, Rakkaat rikkaat ystävät, Rikkaat rakkaat ystävät, Varakad sõbrad, Venner med penger, Zbožňujem prachy!, Zbožňuju prachy!, Οι πλούσιες κολλητές μου, Положись на друзей, Приятели с пари, セックス・アンド・マネー, 我的好野女友, Những người bạn giàu có, มิตรภาพของเรา... อย่าให้เงินมาเกี่ยว, 有米老友記, 돈많은 친구들, 프렌즈 위드 머니, Друзья с деньгами, חברות עם כסף, 老友有钱, Pasitikek draugais, 돈 많은 친구들

Film rating

7.0
Rate 14 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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