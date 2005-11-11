Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Derailed
7.1
Kinoafisha Films Derailed
7.1

Derailed

, 2005
Derailed
USA / Drama, Thriller / 18+
Poster of Derailed
7.1

Cast

Clive Owen
Clive Owen
Charles Schine
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Lucinda Harris
Vincent Cassel
Vincent Cassel
LaRoche
Melissa George
Melissa George
Deanna Schine
RZA
RZA
Winston Boyko
Addison Timlin
Addison Timlin
Amy Schine
Tom Conti
Eliot Firth
Xzibit
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
David Morrissey
David Morrissey
Rachael Blake
Rachael Blake
Susan Davis
Mel Raido
Mel Raido
Director Mikael Håfström
Writer Stuart Beattie, James Siegel
Composer Edward Shearmur
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2005
Online premiere 11 November 2005
World premiere 11 November 2005
Release date
19 January 2006 Russia Каскад 16+
16 February 2006 Argentina
23 February 2006 Australia
23 February 2006 Austria
19 January 2006 Belarus
8 March 2006 Belgium
10 February 2006 Brazil
24 February 2006 Bulgaria
26 January 2006 Czechia
3 February 2006 Denmark
22 March 2006 Egypt
3 February 2006 Estonia
6 January 2006 Finland
8 March 2006 France
23 February 2006 Germany
3 February 2006 Great Britain
2 March 2006 Greece
5 January 2006 Hong Kong
12 January 2006 Hungary
3 February 2006 Iceland
3 February 2006 Ireland
12 January 2006 Israel
13 January 2006 Italy
19 January 2006 Kazakhstan
22 February 2006 Kuwait
10 February 2006 Mexico
10 March 2006 Panama
1 February 2006 Philippines
20 January 2006 Poland
9 February 2006 Portugal
3 February 2006 Romania
5 January 2006 Singapore
23 February 2006 Slovakia
10 February 2006 Spain
17 February 2006 Sweden
19 January 2006 Thailand
26 May 2006 Turkey
11 November 2005 USA
19 January 2006 Ukraine
10 February 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $57,479,076
Production Di Bonaventura Pictures, Miramax, Patalex Productions
Also known as
Derailed, Descarrilados, Entgleist, Afsporet, Avsporing, Az Reyl Kharej Shode, Derailed - Attrazione letale, Dérapage, Ektos trohias, Fara control, Fatalni preljub, Fora de Rumo, Houkutus, Izbačeni iz koloseka, Kẻ Tống Tình, Kisiklottak, Nadiskaril, No sliedēm, Pecado Capital, Raydan çıkanlar, Rencontre fatale, Sin control (Derailed), Subete wa sono asa hajimatta, Sugundytas, Usodna prevara, Vykol'ajení, Vykol'ajení - Hra s neverou, Wykolejony, Εκτός τροχιάς, Извън релси, Цена измены, Ціна зради, すべてはその朝始まった, 玩火, 绝地威龙

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Write review
Updated 13 December 2023
Listen to the
soundtrack Derailed

Quotes

Philippe LaRoche [Holding Charles against a wall] Man, you ended up in the wrong prison, Charlie!
Charles Schine LaRoche...
Philippe LaRoche [smugly] Yeah?
Charles Schine I CHOSE this prison.
[Schine stabs LaRoche with Winston's shank]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Derailed

Cake
Cake Drama
2014, USA
6.0
Trust
Trust Drama, Thriller
2010, USA
6.0
Heatstroke
Heatstroke Action, Thriller
2013, USA / South Africa / Germany
4.0
The Bounty Hunter
The Bounty Hunter Comedy, Romantic, Action
2010, USA
6.0
Love Happens
Love Happens Romantic, Drama
2009, USA
6.0
Deception
Deception Action, Thriller
2008, USA
6.0
Management
Management Comedy, Romantic
2008, USA
6.0
Transsiberian
Transsiberian Thriller, Drama, Crime
2008, Great Britain / Germany / Spain
6.0
Butterfly on a Wheel
Butterfly on a Wheel Thriller, Crime, Drama
2007, Canada / Great Britain
6.0
Awake
Awake Thriller, Drama
2007, USA
7.0
Driving Lessons
Driving Lessons Comedy, Drama, Romantic
2006, Great Britain
7.0
The Break-Up
The Break-Up Romantic, Comedy
2006, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more