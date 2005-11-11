|19 January 2006
|Russia
|Каскад
|16+
|16 February 2006
|Argentina
|23 February 2006
|Australia
|23 February 2006
|Austria
|19 January 2006
|Belarus
|8 March 2006
|Belgium
|10 February 2006
|Brazil
|24 February 2006
|Bulgaria
|26 January 2006
|Czechia
|3 February 2006
|Denmark
|22 March 2006
|Egypt
|3 February 2006
|Estonia
|6 January 2006
|Finland
|8 March 2006
|France
|23 February 2006
|Germany
|3 February 2006
|Great Britain
|2 March 2006
|Greece
|5 January 2006
|Hong Kong
|12 January 2006
|Hungary
|3 February 2006
|Iceland
|3 February 2006
|Ireland
|12 January 2006
|Israel
|13 January 2006
|Italy
|19 January 2006
|Kazakhstan
|22 February 2006
|Kuwait
|10 February 2006
|Mexico
|10 March 2006
|Panama
|1 February 2006
|Philippines
|20 January 2006
|Poland
|9 February 2006
|Portugal
|3 February 2006
|Romania
|5 January 2006
|Singapore
|23 February 2006
|Slovakia
|10 February 2006
|Spain
|17 February 2006
|Sweden
|19 January 2006
|Thailand
|26 May 2006
|Turkey
|11 November 2005
|USA
|19 January 2006
|Ukraine
|10 February 2006
|Venezuela