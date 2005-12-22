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Poster of Rumor Has It...
6.0
Kinoafisha Films Rumor Has It...
6.0

Rumor Has It...

, 2005
Rumor Has It...
USA, Australia / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of Rumor Has It...
6.0

Synopsis

Sarah Huttinger is a woman who learns that her family was the inspiration for the book and film "The Graduate" -- and that she just might be the offspring of the well-documented event.

Cast

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Sarah Huttinger
Kevin Costner
Kevin Costner
Beau Burroughs
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Katharine Richelieu
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Jeff Daly
Mena Suvari
Mena Suvari
Annie Huttinger
Kathy Bates
Kathy Bates
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Earl Huttinger
Colleen Camp
Colleen Camp
Mike Vogel
Mike Vogel
Blake Burroughs
Gregory White
Christopher McDonald
Christopher McDonald
Roger McManus
Steve Sandvoss
Scott
Director Rob Reiner
Writer Ted Griffin
Composer Marc Shaiman
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2005
Online premiere 22 December 2005
World premiere 22 December 2005
Release date
9 February 2006 Russia КароПрокат 12+
9 February 2006 Belarus
11 June 2006 France
22 December 2005 Germany
27 January 2006 Great Britain
2 February 2006 Greece
23 December 2005 Italy
9 February 2006 Kazakhstan
12 January 2006 Netherlands
9 February 2006 Slovakia 12
25 December 2005 USA
9 February 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $88,933,562
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Section Eight
Also known as
Rumor Has It..., Dicen por ahí..., Rumour Has It..., Ryktet går..., Dizem por Aí..., La rumeur court..., Wo die Liebe hinfällt..., Azt beszélik, Co je šeptem..., Corre el rumor..., Corre o rumor..., Gerçek dedikodu, Hovorí sa..., Huhupuhetta, Jutud käivad, Klebetí sa..., Klīst baumas, ka..., Lời Đồn Thổi, Oi fimes lene..., Otherwise Engaged, Rygtet siger ..., Sklinda gandai, Suska se, suska..., Šuška se..., Suslja se..., Untitled 'The Graduate' Project, Untitled Jennifer Aniston Graduate Comedy, Untitled Rob Reiner Project, Untitled Ted Griffin Project, Vizi di famiglia, Z ust do ust, Οι φήμες λένε, Ходят слухи..., Ходять чутки, Хората говорят, 當真愛碰上八卦, 迷い婚 すべての迷える女性たちへ, Dicen por ahi..., Rumour Has It

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 December 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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