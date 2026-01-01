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Poster of Deti Don-Kikhota
7.5
Kinoafisha Films Deti Don-Kikhota
7.5

Deti Don-Kikhota

, 1965
Deti Don-Kikhota
USSR / Comedy / 18+
Poster of Deti Don-Kikhota
7.5

Cast

Vladimir Korenev
Vladimir Korenev
Viktor Bondarenko
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Pyotr Bondarenkko
Nikolay Parfyonov
Nikolay Parfyonov
Afanasiy Ivanovich
Lev Prygunov
Lev Prygunov
Dima Bondarenko
Natalya Fateeva
Natalya Fateeva
Marina Nikolayevna
Natalya Sedykh
Motya
Vera Orlova
Vera Orlova
Vera Petrovna Bondarenko
Zoya Vasilkova
Irina Murzayeva
Victor Kolpacoff
Nadezhda Samsonova
Valentina Berezutskaya
Valentina Berezutskaya
Valentina Ivanovna
Director Yevgeni Karelov
Writer Nina Fomina
Composer Georgiy Firtich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1965
World premiere 28 February 1966
Release date
27 July 1967 Hungary 12
28 February 1966 USSR 12+
Production Mosfilm, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Deti Don-Kikhota, Copiii lui Don Quijote, Die Kinder des Don Quichotte, Don Quijote fiai, Don Quixote's Children, Dzieci Don Kichota, Дети Дон Кихота, Діти Дон Кіхота, Children of Don Quixote, Дети Дон-Кихота

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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