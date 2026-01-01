Cast
Marharyta Krynytsyna
Todoska
Genrikh Ostashevsky
Miron Konoplya
Ivan Symonenko
Ivan Semenyuta
Nikolay Yakovchenko
Ded Maksim
Vladimir Vasilyev
Pozharnyy
Cast and Crew
Director
Leonid Millionshchikov
Writer
Leonid Millionshchikov, Ivan Stadnyuk
Composer
Aleksandr Bilash
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1970
World premiere
23 July 1970
Release date
|23 July 1970
|USA
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|19 July 1971
|USSR
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Production
Odessa Film Studios
Also known as
Mezh vysokikh khlebov, Меж высоких хлебов