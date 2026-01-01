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Poster of Mezh vysokikh khlebov
6.6
Kinoafisha Films Mezh vysokikh khlebov
6.6

Mezh vysokikh khlebov

, 1970
Mezh vysokikh khlebov
USSR / Comedy / 18+
Poster of Mezh vysokikh khlebov
6.6

Cast

Zinayida Dekhtyaryova
Zinayida Dekhtyaryova
Odarka
Marharyta Krynytsyna
Todoska
Lev Prygunov
Lev Prygunov
Dima Leshchenko
Dmitriy Kapka
Ded Matvey
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Pavlo Struchok
Galina Mikeladze
Olesya
Genrikh Ostashevsky
Miron Konoplya
Ivan Symonenko
Ivan Semenyuta
Nikolay Yakovchenko
Ded Maksim
Vladimir Vasilyev
Pozharnyy
Director Leonid Millionshchikov
Writer Leonid Millionshchikov, Ivan Stadnyuk
Composer Aleksandr Bilash
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1970
World premiere 23 July 1970
Release date
23 July 1970 USA
19 July 1971 USSR
Production Odessa Film Studios
Also known as
Mezh vysokikh khlebov, Меж высоких хлебов

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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