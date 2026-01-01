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Poster of The Republic of ShKID
7.8
Kinoafisha Films The Republic of ShKID
7.8

The Republic of ShKID

, 1966
Respublika ShKID
USSR / Drama / 18+
Poster of The Republic of ShKID
7.8

Cast

Sergey Yurskiy
Sergey Yurskiy
Vicknixor
Yuliya Burygina
Elanlyum
Aleksandr Melnikov
Aleksandr Melnikov
Alnikpop
Violetta Zhukhimovich
Lev Weinstein
Yankel
Pavel Luspekayev
Pavel Luspekayev
Kostalmed
Anatoli Stolbov
Palvan
Georgiy Kolosov
Meftakhutdyn
Vera Titova
Vera Titova
Marta
Viktor Perevalov
Goga
Aleksandr Kavalerov
Kostya Fedotov (segment "Mamochka")
Director Gennadi Poloka
Writer Grigori Belykh, Leonid Panteleev
Composer Sergei Slonimsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1966
World premiere 1 January 1966
Release date
1 January 1966 Russia 12+
1 January 1966 USA
29 December 1966 USSR
MPAA G
Production Lenfilm Studio, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Respublika ShKID, The Republic of ShKID, Csavargók köztársasága, Die Republik der Strolche, Republika SzKID, ŞKID Cumhuriyeti, Республика ШКИД, ドストエフスキー学校, The Republic SHKID

Film rating

7.8
Rate 14 votes
7.7 IMDb
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