Cast
Georgiy Kolosov
Meftakhutdyn
Aleksandr Kavalerov
Kostya Fedotov (segment "Mamochka")
Cast and Crew
Writer
Grigori Belykh, Leonid Panteleev
Composer
Sergei Slonimsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
1966
World premiere
1 January 1966
Release date
|1 January 1966
|Russia
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|12+
|1 January 1966
|USA
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|29 December 1966
|USSR
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MPAA
G
Production
Lenfilm Studio, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Respublika ShKID, The Republic of ShKID, Csavargók köztársasága, Die Republik der Strolche, Republika SzKID, ŞKID Cumhuriyeti, Республика ШКИД, ドストエフスキー学校, The Republic SHKID