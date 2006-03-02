Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Znaki lyubvi
5.5
Kinoafisha Films Znaki lyubvi
5.5

Znaki lyubvi

, 2006
Znaki lyubvi
Russia / Romantic, Fairy Tale, Comedy / 18+
Poster of Znaki lyubvi
5.5

Cast

Maksim Sukhanov
Maksim Sukhanov
Casanova
Aleksey Makarov
Aleksey Makarov
Masha's husband husband
Anna Churina
Anna Churina
Natalya Shvets
Natalya Shvets
Aleksei's wife
Igor Dmitriev
Igor Dmitriev
Necromancer B. G.
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Aleksei's mistress
Yuriy Shlykov
Koshevoy
Zoya Kaydanovskaya
Zoya Kaydanovskaya
Mariya Amanova
Young beggar
Agnija Ditkovskytė
Agnija Ditkovskytė
Valeriy Gorin
Referent
Director Vladimir Mirzoev
Writer Vladimir Mirzoev, Anna Rulevskaya
Composer Aleksey Shelygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2006
World premiere 2 March 2006
Release date
2 March 2006 Russia Каскад
2 March 2006 Belarus
2 March 2006 Kazakhstan
2 March 2006 Ukraine
Worldwide Gross $673,308
Production Independent Film Channel (IFC)
Also known as
Znaki lyubvi, Aşk İşaretleri, Love Signs, Mīlas zīmes, Signs of Love, Знаки любви

Film rating

5.5
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Znaki lyubvi

Vremya zhenschin
Vremya zhenschin Romantic
2018, Russia
5.0
Ona vas lyubit
Ona vas lyubit Romantic, Comedy
1956, USSR
6.0
Hochu zamuzh
Hochu zamuzh Romantic
2013, Russia
0.0
Obratnyy put
Obratnyy put Romantic
2010, Russia
5.0
Bramble, During the Summer
Bramble, During the Summer Romantic
2006, Russia
7.0
Zdravstvuyte, my vasha krysha
Zdravstvuyte, my vasha krysha Comedy
2006, Russia
6.0
Ya ne takoy. Ya ne takaya
Ya ne takoy. Ya ne takaya Comedy
2018, Russia
3.0
Mify
Mify Comedy
2017, Russia
3.0
Den vyborov 2
Den vyborov 2 Comedy
2016, Russia
6.0
Vesyolye rebyata;)
Vesyolye rebyata;) Comedy
2014, Russia
3.0
Vremya sobirat
Vremya sobirat Romantic
2014, Russia
3.0
Ded 005
Ded 005 Comedy
2013, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more