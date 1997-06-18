Cast
Marc Duret
Inspecteur Baumann
Ivan Merat-Barboff
Inspecteur David Silverberg
Cast and Crew
Writer
Joël Houssin
Composer
Brune, Brune, Jean-Jacques Hertz, Philippe Mallier, François Roy
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1997
Online premiere
3 March 2036
World premiere
18 June 1997
Release date
|27 August 1998
|Czechia
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|18 June 1997
|France
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|6 May 1998
|Germany
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|15 January 1999
|Great Britain
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|21 November 1997
|Italy
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|5 August 1997
|Spain
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|18 June 1997
|USA
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MPAA
R
Budget
33,000,000 FRF
Production
Canal+, France 3 Cinéma, La Chauve Souris
Also known as
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