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Poster of Dobermann
7.2
Kinoafisha Films Dobermann
7.2

Dobermann

, 1997
Dobermann
France / Action / 18+
Poster of Dobermann
7.2

Cast

Vincent Cassel
Vincent Cassel
Yann Lepentrec dit Le Dob
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Commissaire Sauveur Cristini
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Nathalie dit Nat la Gitane
Antoine Basler
Jean-Claude Ayache dit Moustique
Dominique Bettenfeld
Elie Frossard dit l'Abbé
Pascal Demolon
Pascal Demolon
Inspecteur Lefèvre
Marc Duret
Inspecteur Baumann
Romain Duris
Romain Duris
Manu
François Levantal
François Levantal
Léo
Ivan Merat-Barboff
Inspecteur David Silverberg
Director Jan Kounen
Writer Joël Houssin
Composer Brune, Brune, Jean-Jacques Hertz, Philippe Mallier, François Roy
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1997
Online premiere 3 March 2036
World premiere 18 June 1997
Release date
27 August 1998 Czechia
18 June 1997 France
6 May 1998 Germany
15 January 1999 Great Britain
21 November 1997 Italy
5 August 1997 Spain
18 June 1997 USA
MPAA R
Budget 33,000,000 FRF
Production Canal+, France 3 Cinéma, La Chauve Souris
Also known as
Dobermann, Doberman, Доберман, Dobermanas, Symmoria: Dobermann, ドーベルマン, 太保密碼

Film rating

7.2
Rate 24 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1564 In the Action genre  347 In films of France  100 In films of 1997  14

Quotes

Yann Le Pentrec aka Dobermann [shoving Cristini's head out of the high speed moving car onto the road] Free shave tonight
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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