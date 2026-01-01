Menu
Poster of The Slender Thread
7.0 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films The Slender Thread

The Slender Thread

The Slender Thread 18+
Synopsis

A college volunteer at the crisis phone gets a call from a suicide caller.
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1965
World premiere 8 December 1965
Release date
7 April 1966 Germany
16 December 1965 USA
Production Stephen Alexander Productions
Also known as
The Slender Thread, 30 minutes de sursis, Con la vida en un hilo, 30 minutter å leve, 30 minuuttia kuolemaan, Call Me Back, Call Me Back!, Chamada Para a Vida, Doodsstrijd aan de Telefoon, En röst i telefonen, Gyenge cérna, Inochi no himo, La capătul firului, La Mort au Bout du Fil, La vida vale más, La vita corre sul filo, Parakalo, syghorise me, Seni Yaşatacağım, Stemmen i telefonen, Stimme am Telefon, Telefoon om 7 uur 56, Trente minutes de sursis, Uma Vida em Suspense, Voice in the Wind, Wątła nić, Život o koncu, Тонкая нить, Тънка нишка, いのちの紐
Director
Sydney Pollack
Sydney Pollack
Cast
Sidney Poitier
Sidney Poitier
Anne Bancroft
Telly Savalas
Steven Hill
Steven Hill
Edward Asner
Edward Asner
Similar films for The Slender Thread
They Shoot Horses, Don't They? 7.9
They Shoot Horses, Don't They? (1969)
This Property Is Condemned 7.1
This Property Is Condemned (1966)
The Organization 6.0
The Organization (1971)
The Scalphunters 6.8
The Scalphunters (1968)
Havana 6.1
Havana (1990)
The Swimmer 7.7
The Swimmer (1968)
The Firm 6.9
The Firm (1993)
Three Days of the Condor 7.3
Three Days of the Condor (1975)
Random Hearts 5.5
Random Hearts (1999)
Absence of Malice 6.9
Absence of Malice (1981)
Bobby Deerfield 6.9
Bobby Deerfield (1977)
The Way We Were 7.3
The Way We Were (1973)

