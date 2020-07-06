Menu
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 8.1
Synopsis

After the death of a friend, a writer recounts a boyhood journey to find the body of a missing boy.
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1986
Online premiere 6 July 2020
World premiere 8 August 1986
Release date
8 August 1986 Russia 16+
19 March 1987 Australia
27 February 1987 Austria 6
19 December 1986 Brazil
22 August 1986 Canada
10 April 1987 Denmark 7
13 February 1987 Finland K-12
25 February 1987 France
22 August 1986 Germany
13 March 1987 Great Britain
27 March 1987 Greece
27 March 1987 Ireland 15
1 November 1986 Italy
18 April 1987 Japan R18+
8 August 1986 Kazakhstan
7 May 1987 Netherlands
4 November 1986 Norway 12
29 May 1987 Portugal M/12
24 October 2019 South Korea
1 April 1987 Spain
27 March 1987 Sweden
22 August 1986 USA
8 August 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $53,525,035
Production Columbia Pictures, Act III, Act III Communications
Also known as
Stand by Me, Cuenta conmigo, Conta Comigo, Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers, Останься со мной, 伴我同行, Állj ki mellettem!, Állj mellém!, Anni V'Ha-Hevre, Benimle kal, Compta amb mi, Compte sur moi, Compte sur moi !, Compte sur moi!, Conteaza pe mine, Das geheimnis eines Sommers, Hãy Đứng Bên Tôi, Likime kartu, Men bilan qoling, Mənimlə qal, Ole minuga, Ostani uz mene, Ostani z menoj, Paliec pie manis, Pri mne stoj!, Prietenie, Sammenhold, Stań przy mnie, Stand by Me - Ricordo di un'estate, Stand by Me - viimeinen kesä, Stand by Me: Das Geheimnis eines Sommers, Stůj při mně, The Body, Venner for livet, Zostancie ze mna, Στάσου πλάι μου, Бъди до мен, Залишся зі мною, Менімен қал, Остани уз мене, स्टैंड बाय मी, スタンド・バイ・ミー, 站在我這邊
Director
Rob Reiner
Rob Reiner
Cast
River Phoenix
River Phoenix
Corey Feldman
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Casey Siemaszko
Gary Riley
Cast and Crew
Quotes
[last lines]
The Writer [typing on computer] I never had any friends later on like the ones I had when I was twelve. Jesus, does anyone?
Stills
