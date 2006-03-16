Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Renaissance
6.8
Kinoafisha Films Renaissance
6.8

Renaissance

, 2006
Renaissance
France, Great Britain, Luxembourg / Drama, Thriller, Sci-Fi, Animation, Action / 18+
Poster of Renaissance
6.8

Cast

Daniel Craig
Daniel Craig
Barthélémy Karas
Romola Garai
Romola Garai
Ilona Tasuiev
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Paul Dellenbach
Ian Holm
Ian Holm
Jonas Muller
Rick Warden
Kevork Malikyan
Nusrat Farfella
Sean Pertwee
Sean Pertwee
Catherine McCormack
Catherine McCormack
Bislane Tasuiev
Robert Dauney
Karas
Crystal Shepherd-Cross
Bislane
Isabelle Van Waes
Ilona
Max Hayter
Dellenbach
Director Christian Volckman
Writer Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Michael Katims, Jean-Bernard Pouy
Composer Nicholas Dodd
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Great Britain / Luxembourg
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 28 July 2006
World premiere 16 March 2006
Release date
22 March 2007 Russia Централ Партнершип
21 March 2006 Australia
22 March 2007 Belarus
22 March 2006 Belgium
16 March 2006 France
29 December 2006 Germany
22 March 2007 Kazakhstan
22 April 2006 Netherlands
23 September 2006 USA
22 March 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $1,831,348
Production Odyssey Entertainment, Onyx Films, Millimages
Also known as
Renaissance, Renacimiento, Paris 2054 - Renaissance, Parisi 2054: I anagenissi, Renascimento, Renesance, Renesancia, Renesans, Renesansa, Renesansas, Renessanss, Rönesans, Ренесанс, Ренессанс, ルネッサンス, 黑暗文藝復興

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 12 November 2020
Listen to the
soundtrack Renaissance
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Renaissance

The Machine
The Machine Thriller, Sci-Fi
2013, Great Britain
6.0
A Scanner Darkly
A Scanner Darkly Thriller, Drama, Animation, Mystery, Sci-Fi
2006, USA
7.0
Strings
Strings Adventure, Fantasy, Animation, Drama
2004, Denmark / Sweden / Great Britain / Norway
6.0
Immortel (ad vitam)
Immortel (ad vitam) Sci-Fi, Drama, Action
2004, France / Italy / Great Britain
5.0
Sky Captain and the World of Tomorrow
Sky Captain and the World of Tomorrow Adventure, Thriller, Sci-Fi, Action
2004, USA / Great Britain / Germany
6.0
Appleseed
Appleseed Action, Animation, Sci-Fi, Anime
2004, Japan
6.0
The Seven-Per-Cent Solution
The Seven-Per-Cent Solution Drama, Thriller, Comedy, Adventure, Crime
1976, USA / Great Britain
6.0
The Room
The Room Sci-Fi
2019, France / Luxembourg / Belgium
6.0
All the Old Knives
All the Old Knives Thriller
2022, USA
5.0
Earwig
Earwig Drama
2021, Great Britain / France / Belgium
5.0
The Song of Names
The Song of Names Drama
2019, Germany / Canada / Great Britain
6.0
The Wife
The Wife Drama
2017, Sweden / USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more