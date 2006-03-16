Cast
Kevork Malikyan
Nusrat Farfella
Crystal Shepherd-Cross
Bislane
Cast and Crew
Writer
Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Michael Katims, Jean-Bernard Pouy
Composer
Nicholas Dodd
Animated film details
Country
France / Great Britain / Luxembourg
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2006
Online premiere
28 July 2006
World premiere
16 March 2006
Release date
|22 March 2007
|Russia
| Централ Партнершип
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|21 March 2006
|Australia
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|22 March 2007
|Belarus
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|22 March 2006
|Belgium
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|16 March 2006
|France
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|29 December 2006
|Germany
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|22 March 2007
|Kazakhstan
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|22 April 2006
|Netherlands
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|23 September 2006
|USA
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|22 March 2007
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$18,000,000
Worldwide Gross
$1,831,348
Production
Odyssey Entertainment, Onyx Films, Millimages
Also known as
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