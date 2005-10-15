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Poster of Sky Fighters
5.8
Kinoafisha Films Sky Fighters
5.8

Sky Fighters

, 2005
Chevaliers du ciel, Les
France / Adventure, Action / 18+
Poster of Sky Fighters
5.8

Cast

Benoit Magimel
Benoit Magimel
Capitaine Antoine "Walk'n" Marchelli
Clovis Cornillac
Clovis Cornillac
Capitaine Sébastien "Fahrenheit" Vallois
Alice Taglioni
Alice Taglioni
Capitaine Estelle 'Pitbull' Kass
Jean-Baptiste Puech
Ipod
Cédric Chevalme
Jean-Michel Tinivelli
Pierre Poirot
Géraldine Pailhas
Maelle Coste
Philippe Torreton
Bertrand
Rey Reyes
Capitaine Leslie 'Stardust' Hedget
Peter Hudson
Général Buchanan
Christophe Reymond
Stan
Director Gérard Pirès
Writer Albert Uderzo, Gilles Malençon, Gérard Pirès, Jean-Michel Charlier
Composer Chris Corner
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2005
Online premiere 14 April 2006
World premiere 15 October 2005
Release date
12 January 2006 Russia Централ Партнершип
12 January 2006 Belarus
15 October 2005 Belgium AL
15 October 2005 France
26 February 2006 Germany
12 January 2006 Kazakhstan
25 August 2006 Spain
7 April 2006 USA
12 January 2006 Ukraine
Budget €20,000,000
Worldwide Gross $10,720,864
Production Mandarin Films, Outsider Productions, Black Forest Films
Also known as
Les chevaliers du ciel, Sky Fighters, Héroes del cielo, Cavaleiros dos Céus, Gökyüzü savaşçıları, Herois del cel, Oi mahites ton ouranon, Os Cavaleiros do Ar, Vadászpilóták, Οι μαχητές των ουρανών, Витезови неба, Небесни рицари, Рыцари неба, ナイト・オブ・ザ・スカイ, 空中杀阵, 空中殺陣, 마하 2.6 - 풀 스피드

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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Updated 5 February 2025
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