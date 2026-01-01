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Poster of A View to a Kill
6.7
Kinoafisha Films A View to a Kill
6.7

A View to a Kill

, 1985
View To A Kill, A
Great Britain, USA / Action, Adventure, Thriller / 18+
Poster of A View to a Kill
6.7

Cast

Roger Moore
Roger Moore
James Bond
Christopher Walken
Christopher Walken
Max Zorin
Tanya Roberts
Stacey Sutton
Grace Jones
Grace Jones
May Day
Patrick Macnee
Tibbett
Dolph Lundgren
Dolph Lundgren
Fiona Fullerton
Pola Ivanova
Patrick Bauchau
Patrick Bauchau
Scarpine
David Yip
Chuck Lee
Manning Redwood
Bob Conley
Alison Doody
Alison Doody
Jenny Flex
Director John Glen
Writer Richard Maibaum, Michael G. Wilson
Composer John Barry
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1985
World premiere 22 May 1985
Release date
22 May 1985 Russia 12+
11 July 1985 Argentina
1 July 1985 Australia
27 June 1985 Brazil
8 August 1985 Denmark
9 August 1985 Finland
11 September 1985 France
7 August 1985 Germany
12 June 1985 Great Britain
12 September 1985 Greece
5 December 1985 Hungary
21 June 1985 Ireland
11 July 1985 Italy
6 July 1985 Japan
22 May 1985 Kazakhstan
19 December 1985 Mexico
4 July 1985 Netherlands
27 September 1985 Portugal
24 May 1985 Romania 15
22 December 1985 South Korea 15
4 July 1985 Spain
12 July 1985 Sweden
24 May 1985 USA
22 May 1985 Ukraine
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $50,337,730
Production Eon Productions
Also known as
A View to a Kill, En la mira de los asesinos, 007: En la mira de los asesinos, AVTAK, Dangereusement vôtre, Im Angesicht des Todes, Od nišana do smrti, Od tarče do smrti, Вид на убийство, 007 - Alvo em Movimento, 007 - Bersaglio mobile, 007 - Na Mira dos Assassinos, 007 En la mira de los asesinos, 007 ja kuoleman katse, 007 och dödens blick, 007: A View to a Kill, 007: Surma palge ees, 007: Вид на вбивство, 007/美しき獲物たち, Agent 007 i skudlinien, Agente 007 - Bersaglio mobile, Bersaglio mobile, Bir Cinayete Bakış, Bond 14, From a View to a Kill, Halálvágta, James Bond - Im Angesicht des Todes, James Bond 007 - Im Angesicht des Todes, James Bond: Vyhliadka na smrť, Levande måltavla, Med døden i sikte, Ölüme Bir Bakış, Panorama para matar, Panorama per matar, Perspectiva unei crime, Pogled na ubojstvo, Skats uz slepkavību, Tầm Sát Thương, The Beautiful Prey, Vyhliadka na smrt', Vyhlídka na vraždu, Zabójczy widok, Žvilgsnis i žmogžudystę, Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος, Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση «Κινούμενος στόχος», Изглед към Долината на смъртта, Поглед на убиство, अ व्यू टू अ किल, 雷霆殺機, 007 15 - Dangereusement vôtre, 007系列：雷霆杀机, Egy gyilkosságra intő kilátás, James Bond: Halálvágta, Ölümə Bir Baxış, 007 Bersaglio mobile, 007: Halálvágta, Vyhlídka na smrt, Вид на вбивство, 007 James Bond: Ölüme Bir Bakış, Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος, James Bond - I skudlinjen

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.3 IMDb

Quotes

[the morning after Bond sleeps with May Day]
Max Zorin You slept well?
James Bond A little restless but I got off eventually.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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