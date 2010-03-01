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Poster of Octopussy
6.6
Kinoafisha Films Octopussy
6.6

Octopussy

, 1983
Octopussy
Great Britain, USA / Action, Thriller, Adventure / 18+
Poster of Octopussy
6.6

Cast

Roger Moore
Roger Moore
James Bond
Maud Adams
Octopussy
Louis Jourdan
Kamal
Kristina Wayborn
Magda
Kabir Bedi
Gobinda
Steven Berkoff
Steven Berkoff
Orlov
David Meyer
Twin One
Tony Meyer
Twin Two
Desmond Llewelyn
Q
Robert Brown
M
Director John Glen
Writer George MacDonald Fraser, Richard Maibaum, Michael G. Wilson
Composer John Barry
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1983
Online premiere 1 March 2010
World premiere 5 June 1983
Release date
6 June 1983 Russia 12+
10 June 1983 Australia
5 August 1983 Austria 12
15 September 1983 Brazil
5 June 1983 Canada PG
5 August 1983 Denmark
12 August 1983 Finland
5 October 1983 France
4 August 1983 Germany
5 June 1983 Great Britain
24 November 1983 Greece
1 July 1983 Ireland PG
9 November 1983 Italy
2 July 1983 Japan G
6 June 1983 Kazakhstan
15 September 1983 Mexico
7 July 1983 Netherlands
27 October 1983 Portugal
29 July 1984 South Korea 15
8 July 1983 Spain
22 July 1983 Sweden
5 August 1983 Switzerland 12
10 June 1983 USA
6 June 1983 Ukraine
MPAA PG
Budget $27,500,000
Worldwide Gross $67,917,359
Production United Artists, Eon Productions, Danjaq
Also known as
Octopussy, 007: Octopussy contra las chicas mortales, Chobotnička, James Bond: Chobotnička, Октопуси, 007 - Octopussy: operazione piovra, 007 - Operação Tentáculo, 007 Contra Octopussy, 007: Kaheksajalg, 007: Octopussy, 007: Восьминiжка, 007/オクトパシー, Agent 007 - Octopussy, Agente 007 - Octopussy: operazione piovra, Ahtapot, Âm Mưu Bạch Tuộc, Astoņkājis, Aštuonkojė, James Bond 007 - Octopussy, Octopussy - 007 contra las chicas mortales, Octopussy - mustekala, Octopussy - Operazione piovra, Octopussy: 007 contra las chicas mortales, Ośmiorniczka, Polipka, Επιχείρηση Οκτάπουσι, Осьминожка, 八爪女, James Bond: Polipka, Восьминіжка, Джеймс Бонд. Агент 007: Восьминіжка, 007 Октопуси, Джеймс Бонд: Восьминіжка, 007系列：八爪女, 007: Polipka, Agente 007 - Octopussy - Operazione piovra, Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτάπουσι, 007 - Contra Octopussy

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.5 IMDb

Quotes

[after Bond has escaped]
Kamal Khan Mr. Bond is indeed of a very rare breed... soon to be made extinct.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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