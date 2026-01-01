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Poster of Tune in Tomorrow
7.0
Kinoafisha Films Tune in Tomorrow
7.0

Tune in Tomorrow

, 1991
Tune in Tomorrow...
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Tune in Tomorrow
7.0

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Martin Loader
Peter Falk
Peter Falk
Pedro Carmichael
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Aunt Julia
Patricia Clarkson
Patricia Clarkson
Aunt Olga
Bill McCutchen
Puddler
Jerome Dempsey
Sam & Sid
Paul Osteen
Donald Loader
Joel Fabiani
Ted Orson
Richard Portnow
Uncle Luke
Richard B. Shull
Leonard Pando
Director Jon Amiel
Writer Mario Vargas Llosa, William Boyd
Composer Wynton Marsalis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1991
World premiere 15 September 1990
Release date
15 September 1990 Russia 18+
8 May 1992 Australia
2 April 1993 Czechia U
6 September 1991 Finland
5 December 1990 France
18 June 1992 Germany 12
18 October 1991 Great Britain
2 November 1991 Japan
15 September 1990 Kazakhstan
30 August 1991 Portugal
2 November 1990 USA
15 September 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $1,794,001
Production Odyssey, Polar Entertainment Corporation
Also known as
Tune in Tomorrow..., Tante Julia et le scribouillard, A Paixão de Júlia, Aunt Julia and the Scriptwriter, Ciotka Julia i skryba, Crazy Radio Days, Julia ja käsikirjoittaja, Júlia néni és a tollnok - avagy mindennap új folytatás!, Julia och manuskriptförfattaren, Julia och manusskribenten, Julia und ihre Liebhaber, Julie a její milenci, Kai o diavolos eplase... ti theia Julia, La tía Julia y el escribidor, Mătușa Julia, På bølgelengde, Realidad y ficción, Tia Júlia e o Escrevinhador, Zia Giulia e la telenovela, Zia Julia e la telenovela, Леля Джулия и писачът, Настройте радиоприемники завтра..., ラジオタウンで恋をして, Слушайте нас завтра, Aunt Julia and the Screenwriter, Послушайте завтра

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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