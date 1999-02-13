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Poster of Breakfast of Champions
4.6
Kinoafisha Films Breakfast of Champions
4.6

Breakfast of Champions

, 1999
Breakfast of Champions
USA / Comedy / 18+
Poster of Breakfast of Champions
4.6

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
Dwayne Hoover
Albert Finney
Kilgore Trout
Nick Nolte
Nick Nolte
Harry Le Sabre
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Celia Hoover
Glenne Headly
Glenne Headly
Francine Pefko
Lukas Haas
Lukas Haas
George 'Bunny' Hoover
Omar Epps
Omar Epps
Wayne Hoobler
Owen Wilson
Owen Wilson
Vicki Lewis
Grace Le Sabre
Buck Henry
Fred T. Barry
Kenny Campbell
Gilbert
Kenny Campbell
Gilbert
Director Alan Rudolph
Writer Kurt Vonnegut Jr., Alan Rudolph
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1999
Online premiere 3 November 2000
World premiere 13 February 1999
Release date
13 February 1999 Russia 16+
1 March 2000 Argentina 18
21 April 1999 France
18 February 1999 Germany
13 February 1999 Kazakhstan
7 January 2000 Turkey
13 February 1999 USA
13 February 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $178,278
Production Flying Heart Films, Hollywood Pictures, Rain City
Also known as
Breakfast of Champions, À Beira da Loucura, Autokauppias Jumalan armosta, Bajnokok reggelije, Breakfast of Champions - Frühstück für Helden, Čempionų pusryčiai, Desayuno de campeones, El desayuno de los campeones, La colazione dei campioni, Le déjeuner des champions, Mic-dejunul campionilor, Progevma gia protathlites, Şampiyonların kahvaltısı, Śniadanie mistrzów, Snídaně šampionů, The American Dream, Tsempionide eine, Um Homem Influente, Πρόγευμα για πρωταθλητές, Завтрак для чемпионов, Закуска за шампиони, Сніданок чемпіонів, ブレックファースト・オブ・チャンピオンズ

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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