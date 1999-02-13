ProductionFlying Heart Films, Hollywood Pictures, Rain City
Also known as
Breakfast of Champions, À Beira da Loucura, Autokauppias Jumalan armosta, Bajnokok reggelije, Breakfast of Champions - Frühstück für Helden, Čempionų pusryčiai, Desayuno de campeones, El desayuno de los campeones, La colazione dei campioni, Le déjeuner des champions, Mic-dejunul campionilor, Progevma gia protathlites, Şampiyonların kahvaltısı, Śniadanie mistrzów, Snídaně šampionů, The American Dream, Tsempionide eine, Um Homem Influente, Πρόγευμα για πρωταθλητές, Завтрак для чемпионов, Закуска за шампиони, Сніданок чемпіонів, ブレックファースト・オブ・チャンピオンズ