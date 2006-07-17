Also known as

Lady in the Water, La dama en el agua, A Dama na Água, A Senhora da Água, Das Mädchen aus dem Wasser, Doamna din apa, Kobieta w błękitnej wodzie, La dame de l'eau, La Jeune Fille de l'eau, La jove de l'aigua, La joven del agua, Lány a vízben, Mergina vandenyje, Naine vees, Sudaki kız, Ūdensmeitene, Zena iz vode, Žena ve vodě, Žena vo vode, Госпа из воде, Девушка из воды, Дівчина з води, Жената от водата, लेडी इन द वॉटर, レディ・イン・ザ・ウォーター, 水中的女人, Senhora da Água, En Godnattsaga Av M. Night Shyamalan, Suyun İçindeki Xanım

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