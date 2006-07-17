|24 August 2006
|Russia
|КароПрокат
|16+
|24 August 2006
|Argentina
|7 September 2006
|Australia
|1 September 2006
|Austria
|24 August 2006
|Belarus
|13 September 2006
|Belgium
|1 September 2006
|Brazil
|1 September 2006
|Bulgaria
|21 July 2006
|Canada
|10 August 2006
|Chile
|15 September 2006
|Denmark
|23 August 2006
|Egypt
|1 September 2006
|Estonia
|22 September 2006
|Finland
|23 August 2006
|France
|31 August 2006
|Germany
|11 August 2006
|Great Britain
|26 October 2006
|Greece
|17 August 2006
|Hong Kong
|7 September 2006
|Hungary
|18 August 2006
|Iceland
|28 July 2006
|India
|11 August 2006
|Ireland
|28 September 2006
|Israel
|29 September 2006
|Italy
|30 September 2006
|Japan
|24 August 2006
|Kazakhstan
|30 August 2006
|Kuwait
|8 September 2006
|Latvia
|1 September 2006
|Lithuania
|18 August 2006
|Mexico
|7 September 2006
|Netherlands
|22 September 2006
|Panama
|19 July 2006
|Philippines
|PG
|8 September 2006
|Poland
|28 September 2006
|Portugal
|30 November 2006
|Serbia
|27 July 2006
|Singapore
|7 September 2006
|Slovenia
|12 October 2006
|South Korea
|25 August 2006
|Spain
|15 September 2006
|Sweden
|18 August 2006
|Taiwan
|20 July 2006
|Thailand
|15 September 2006
|Turkey
|21 July 2006
|USA
|24 August 2006
|Ukraine