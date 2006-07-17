Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lady in the Water
5.6
Kinoafisha Films Lady in the Water
5.6

Lady in the Water

, 2006
Lady in the Water
USA / Fairy Tale, Thriller, Drama, Mystery / 18+
Poster of Lady in the Water
5.6

Cast

Paul Giamatti
Paul Giamatti
Cleveland Heep
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Story
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Mr. Dury
Doug Jones
Doug Jones
Joseph D. Reitman
Brian Steele
Brian Steele
M. Night Shyamalan
M. Night Shyamalan
Vick Ran
Bob Balaban
Bob Balaban
Harry Farber
Sarita Choudhury
Sarita Choudhury
Anna Ran
Freddy Rodriguez
Freddy Rodriguez
Reggie
Cindy Cheung
Young-Soon Choi
Bill Irwin
Bill Irwin
Mr. Leeds
Director M. Night Shyamalan
Writer M. Night Shyamalan
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
World premiere 17 July 2006
Release date
24 August 2006 Russia КароПрокат 16+
24 August 2006 Argentina
7 September 2006 Australia
1 September 2006 Austria
24 August 2006 Belarus
13 September 2006 Belgium
1 September 2006 Brazil
1 September 2006 Bulgaria
21 July 2006 Canada
10 August 2006 Chile
15 September 2006 Denmark
23 August 2006 Egypt
1 September 2006 Estonia
22 September 2006 Finland
23 August 2006 France
31 August 2006 Germany
11 August 2006 Great Britain
26 October 2006 Greece
17 August 2006 Hong Kong
7 September 2006 Hungary
18 August 2006 Iceland
28 July 2006 India
11 August 2006 Ireland
28 September 2006 Israel
29 September 2006 Italy
30 September 2006 Japan
24 August 2006 Kazakhstan
30 August 2006 Kuwait
8 September 2006 Latvia
1 September 2006 Lithuania
18 August 2006 Mexico
7 September 2006 Netherlands
22 September 2006 Panama
19 July 2006 Philippines PG
8 September 2006 Poland
28 September 2006 Portugal
30 November 2006 Serbia
27 July 2006 Singapore
7 September 2006 Slovenia
12 October 2006 South Korea
25 August 2006 Spain
15 September 2006 Sweden
18 August 2006 Taiwan
20 July 2006 Thailand
15 September 2006 Turkey
21 July 2006 USA
24 August 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $72,785,169
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Blinding Edge Pictures
Also known as
Lady in the Water, La dama en el agua, A Dama na Água, A Senhora da Água, Das Mädchen aus dem Wasser, Doamna din apa, Kobieta w błękitnej wodzie, La dame de l'eau, La Jeune Fille de l'eau, La jove de l'aigua, La joven del agua, Lány a vízben, Mergina vandenyje, Naine vees, Sudaki kız, Ūdensmeitene, Zena iz vode, Žena ve vodě, Žena vo vode, Госпа из воде, Девушка из воды, Дівчина з води, Жената от водата, लेडी इन द वॉटर, レディ・イン・ザ・ウォーター, 水中的女人, Senhora da Água, En Godnattsaga Av M. Night Shyamalan, Suyun İçindeki Xanım

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.5 IMDb
Write review

Quotes

Story Man thinks they are each alone in this world. It is not true. You are all connected. One act can one day affect all.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Lady in the Water

Old
Old Thriller
2021, USA
6.0
Glass
Glass Thriller
2019, USA
6.0
Split
Split Thriller
2016, USA
7.0
Unbreakable
Unbreakable Thriller, Mystery
2000, USA
7.0
Signs
Signs Fairy Tale, Drama, Thriller, Sci-Fi
2002, USA
7.0
The Sixth Sense
The Sixth Sense Documentary, Mystery, Thriller
1999, USA
7.0
The Village
The Village Thriller, Horror, Drama
2004, USA
7.0
The Happening
The Happening Drama, Sci-Fi
2008, India / USA
6.0
The Visit
The Visit Comedy, Horror
2015, USA
6.0
After Earth
After Earth Action, Adventure, Sci-Fi
2013, USA
5.0
Devil
Devil Horror, Thriller
2010, USA
7.0
Knock at the Cabin
Knock at the Cabin Thriller
2023, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more