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Poster of The Big White
6.0
Kinoafisha Films The Big White
6.0

The Big White

, 2005
The Big White
Germany, Canada, New Zealand, USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of The Big White
6.0

Synopsis

To remedy his financial problems, a travel agent has his eye on a frozen corpse, which just happens to be sought after by two hitmen.

Cast

Robin Williams
Robin Williams
Paul Barnell
Keri Grey
Ty Wood
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Raymond Barnell
Holly Hunter
Holly Hunter
Margaret Barnell
Alison Lohman
Alison Lohman
Tiffany
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Ted Waters
Craig March
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Gary
W. Earl Brown
Jimbo
Billy Merasty
Cam
Marina Stephenson Kerr
Avis
Director Mark Mylod
Writer Collin Friesen
Composer Mark Mothersbaugh
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Canada / New Zealand / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
World premiere 27 October 2005
Release date
16 February 2006 Russia
16 February 2006 Belarus
27 October 2005 Denmark 15
20 April 2006 Germany
23 March 2006 Great Britain
18 November 2005 Italy
16 February 2006 Kazakhstan
27 October 2005 Netherlands
14 September 2006 Portugal
29 December 2005 South Korea 15
3 December 2005 USA
16 February 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $541,840
Production Ascendant Pictures, Capitol Films, Film & Entertainment VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG
Also known as
The Big White, Golpe de suerte, A nagy fehérség, Arapsaçı, Auch Morden will gelernt sein, Big White, Ciało za milion, Didelis ir šaltas, Kohtalon kolhuja, Le grand blanc, Marele Alb, Mênh Mông Tuyết Trắng, O asfalistis, to ptoma kai 2 dolofonoi, Quem é Morto Sempre Aparece, Quem Está Morto Sempre Aparece, Suur valge, The Big White - Immer Ärger mit Raymond, Un cop de sort, Un golpe de suerte, Ο ασφαλιστής, το πτώμα και 2 δολοφόνοι, Большая белая обуза, Бяла пустош, Великий білий тягар, ビッグホワイト, 屍蹤狂想曲

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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