When his son's body is found in a humiliating accident, a lonely high school teacher inadvertently attracts an overwhelming amount of community and media attention after covering up the truth with a phony suicide note.
ProductionMagnolia Pictures, Darko Entertainment, Process Productions
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