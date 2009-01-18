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Poster of World's Greatest Dad
7.1
World's Greatest Dad - Trailer
Kinoafisha Films World's Greatest Dad
7.1

World's Greatest Dad

, 2009
World's Greatest Dad
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of World's Greatest Dad
7.1
World's Greatest Dad - Trailer
World's Greatest Dad  Trailer

Synopsis

When his son's body is found in a humiliating accident, a lonely high school teacher inadvertently attracts an overwhelming amount of community and media attention after covering up the truth with a phony suicide note.

Cast

Robin Williams
Robin Williams
Lance
Steve Anderson
Danielle Barnum
Heidi Barrientes
Constance Best
Dzhessi Kanlas
Maks Kanlas
Matt Clark
Gary
Alexie Gilmore
Claire Reed
Daryl Sabara
Daryl Sabara
Kyle Clayton
Morgan Murphy
Morgan
Director Bobcat Goldthwait
Writer Bobcat Goldthwait
Composer Gerald Brunskill
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2009
Online premiere 24 September 2010
World premiere 18 January 2009
Release date
18 January 2009 Russia Premium Film 16+
2 December 2010 Germany
23 September 2010 Great Britain
29 November 2010 Greece
8 September 2010 Italy
18 January 2009 Kazakhstan
26 August 2016 Netherlands
20 August 2009 USA
18 January 2009 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $221,805
Production Magnolia Pictures, Darko Entertainment, Process Productions
Also known as
World's Greatest Dad, O Melhor Pai do Mundo, Tout un papa, A világ legjobb apukája, Büyük Baba, El mejor padre del mundo, Geriausias tetis pasaulyje, Il papà migliore del mondo, Maailma parim isa, Maailman paras isä, Najbolji tata na svijetu, Najboljsi oce na svetu, Najlepszy ojciec świata, Người Cha Hoàn Hảo, Worlds greatest dad, Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, Най-страхотният баща на света, Найкращий батько, Самый лучший папа, ディア・ダディ 嘘つき父さんの秘密, 世上最讚老爸, 世上最赞老爸, O kalyteros babas tou kosmou, 世界上最伟大的爸爸

Film rating

7.1
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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World's Greatest Dad - Trailer
World's Greatest Dad Trailer
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soundtrack World's Greatest Dad

Quotes

Lance Clayton I used to think the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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