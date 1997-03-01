Cartoon reviews
No reviewsWrite review
|19 June 1977
|Russia
|0+
|14 July 1977
|Argentina
|17 September 1987
|Australia
|29 June 1990
|Brazil
|21 December 1978
|Colombia
|26 December 1978
|Denmark
|22 December 1978
|Finland
|2 December 1987
|France
|7 December 1984
|Germany
|20 October 1983
|Great Britain
|2 December 1978
|Greece
|22 December 1977
|Hong Kong
|11 June 2007
|Hungary
|14 July 1978
|Ireland
|24 December 1984
|Italy
|19 December 1981
|Japan
|19 June 1977
|Kazakhstan
|3 August 1977
|Mexico
|17 December 1987
|Netherlands
|9 July 1978
|New Zealand
|26 December 1978
|Norway
|11 November 1977
|Poland
|AL
|27 July 1977
|Portugal
|5 January 1979
|Singapore
|25 November 1977
|Spain
|2 December 1978
|Sweden
|20 December 2019
|USA
|19 June 1977
|Ukraine
|29 June 1978
|Uruguay