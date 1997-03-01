Country USA

Runtime 1 hour 18 minutes

Production year 1977

Online premiere 1 March 1997

World premiere 19 June 1977

MPAA G

Budget $7,500,000

Worldwide Gross $71,215,989

Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions

Also known as

The Rescuers, Bernardo y Bianca, Spasioci, Спасатели, Bernard & Bianca, Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei, De reddertjes, Les Aventures de Bernard et Bianca, Pelastuspartio Bernard & Bianca, A mentőcsapat, As Aventuras de Bernardo e Bianca, Bernard & Bianca: Kommandos tis sotirias, Bernard i Bianka, Bernard ja Bianca, Bernard och Bianca, Bernard og Bianca, Bernard und Bianca, Bernard und Bianca: Albatros-Airlines, Bernard VeBianca, Bernardo e Bianca, Bernardo e Bianca em Missão Secreta, Bernardo y Bianca al rescate, Bernardo y Bianca: Al rescate, Bianca's Great Adventure, Đội Cứu Hộ, Els rescatadors, Gelbėtojai, HaMetzilim HaKtanim, Harpatkaot Bernard VeBianca, Le avventure di Bianca e Bernie, Los rescatadores, Musepatruljen Bernard & Bianca, Nejatgaran, Qutqaruvchilar, The Rescuers at Devil's Bayou, Xilasedicilər, Záchranári, Záchranáři, Μπερνάρ και Μπιάνκα: Κομμάντος της σωτηρίας, Құтқарушылар, Рятувальники, Спасителите, ビアンカの大冒険, 救難小英雄