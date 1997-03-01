Menu
Synopsis

Two mice of the Rescue Aid Society search for a little girl kidnapped by unscrupulous treasure hunters.
Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1977
Online premiere 1 March 1997
World premiere 19 June 1977
Release date
19 June 1977 Russia 0+
14 July 1977 Argentina
17 September 1987 Australia
29 June 1990 Brazil
21 December 1978 Colombia
26 December 1978 Denmark
22 December 1978 Finland
2 December 1987 France
7 December 1984 Germany
20 October 1983 Great Britain
2 December 1978 Greece
22 December 1977 Hong Kong
11 June 2007 Hungary
14 July 1978 Ireland
24 December 1984 Italy
19 December 1981 Japan
19 June 1977 Kazakhstan
3 August 1977 Mexico
17 December 1987 Netherlands
9 July 1978 New Zealand
26 December 1978 Norway
11 November 1977 Poland AL
27 July 1977 Portugal
5 January 1979 Singapore
25 November 1977 Spain
2 December 1978 Sweden
20 December 2019 USA
19 June 1977 Ukraine
29 June 1978 Uruguay
MPAA G
Budget $7,500,000
Worldwide Gross $71,215,989
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
The Rescuers, Bernardo y Bianca, Spasioci, Спасатели, Bernard & Bianca, Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei, De reddertjes, Les Aventures de Bernard et Bianca, Pelastuspartio Bernard & Bianca, A mentőcsapat, As Aventuras de Bernardo e Bianca, Bernard & Bianca: Kommandos tis sotirias, Bernard i Bianka, Bernard ja Bianca, Bernard och Bianca, Bernard og Bianca, Bernard und Bianca, Bernard und Bianca: Albatros-Airlines, Bernard VeBianca, Bernardo e Bianca, Bernardo e Bianca em Missão Secreta, Bernardo y Bianca al rescate, Bernardo y Bianca: Al rescate, Bianca's Great Adventure, Đội Cứu Hộ, Els rescatadors, Gelbėtojai, HaMetzilim HaKtanim, Harpatkaot Bernard VeBianca, Le avventure di Bianca e Bernie, Los rescatadores, Musepatruljen Bernard & Bianca, Nejatgaran, Qutqaruvchilar, The Rescuers at Devil's Bayou, Xilasedicilər, Záchranári, Záchranáři, Μπερνάρ και Μπιάνκα: Κομμάντος της σωτηρίας, Құтқарушылар, Рятувальники, Спасителите, ビアンカの大冒険, 救難小英雄
Director
John Lounsbery
Cast
Bob Newhart
Cast and Crew
Quotes
Rufus Faith is a bluebird, we see from far. It's for real and as sure as the first evening star, you can't touch it, or buy it, or wrap it up tight, but it's there just the same, making things turn out right.
Penny Can't touch it, or buy it, or wrap it up tight, but it's there just the same, making things turn out right. But whoever adopts me has to adopt Teddy, too.
Rufus Oh, they'll love him! He doesn't eat much, does he?
Stills
