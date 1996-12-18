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Poster of Scream
8.0
Scream - Trailer
Kinoafisha Films Scream
8.0

Scream

, 1996
Scream
USA / Mystery, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Scream
8.0
Scream - Trailer
Scream  Trailer

Cast

David Arquette
David Arquette
Deputy Dewey
Neve Campbell
Neve Campbell
Sidney
Courteney Cox
Courteney Cox
Gale Weathers
Skeet Ulrich
Skeet Ulrich
Billy
Rose McGowan
Rose McGowan
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Casey
Jamie Kennedy
Jamie Kennedy
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Roger Jackson
Roger Jackson
Phone Voice
Kevin Patrick Walls
Steve
David Booth
Casey's Father
Director Wes Craven
Writer Kevin Williamson
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1996
Online premiere 23 August 2012
World premiere 18 December 1996
Release date
18 December 1996 Russia 16+
11 September 1997 Argentina
13 February 1997 Australia
31 October 1997 Austria
30 July 1997 Belgium
31 January 1997 Brazil
20 December 1996 Canada 18A
8 January 1998 Chile
3 July 1997 Czechia
27 June 1997 Denmark
9 May 1997 Finland
16 July 1997 France
30 October 1997 Germany
2 May 1997 Great Britain
10 October 1997 Greece
8 May 1997 Hong Kong
7 May 1998 Hungary
16 May 1997 Ireland
11 September 1997 Italy
23 August 1997 Japan
18 December 1996 Kazakhstan
23 August 1997 Kuwait
4 December 2024 Latvia N16
31 October 1997 Mexico
26 June 1997 Netherlands
13 June 1997 Norway
28 May 1997 Philippines
22 August 1997 Poland
27 June 1997 Portugal
14 August 1997 Singapore
16 May 1997 South Africa
16 January 1999 South Korea
10 April 1997 Spain
1 August 1997 Sweden
10 October 1997 Switzerland
15 August 1997 Turkey
20 December 1996 USA
18 December 1996 Ukraine
18 March 1998 Venezuela
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $173,046,663
Production Dimension Films, Woods Entertainment
Also known as
Scream, La máscara de la muerte, Крик, Scream. Grita antes de morir, ¡Grita!, Çığlık, Frissons, Grita antes de morir, Gritos, Hurlement, Karje, Kivili, Kliedziens, Klyksmas, Kravgi agonias, Krik, Krzyk, Pânico, Qichqiriq, Qışqırıq, Scary Movie, Scream - Schrei des Todes, Scream - Schrei!, Scream: Țipi sau fugi!, Scream: Vigila quién llama, Scream. Vigila quien llama, Scream. Vigila quién llama, Sikoly, Skrik, Sukurimu, Tiếng Thét, Vreskot, Vrisak, Vřískot, Κραυγή αγωνίας, Врисак, Писък, स्क्रीम, 스크림, スクリーム, 奪命狂呼, 尖叫, 惊声尖叫, 驚聲尖叫, الصرخة ١, 夺命狂呼, Scream: Chi urla muore, جیغ, הצעקה I, الصرخة 1

Film rating

8.0
Rate 14 votes
7.4 IMDb

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soundtrack Scream

Quotes

Stu Did you really call the police?
Sidney Prescott You bet your sorry ass I did.
Stu [starting to cry] My mom and dad are gonna be so mad at me!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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