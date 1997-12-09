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Poster of Scream 2
7.2
Scream 2 - Trailer
Kinoafisha Films Scream 2
7.2

Scream 2

, 1997
Scream 2
USA / Crime, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Scream 2
7.2
Scream 2 - Trailer
Scream 2  Trailer

Synopsis

Two years after the first series of murders, a new psychopath dons the Ghostface costume and a new string of killings begins.

Cast

Neve Campbell
Neve Campbell
Sidney Prescott
Liev Schreiber
Liev Schreiber
David Arquette
David Arquette
Dewey Riley
Heather Graham
Heather Graham
'Stab' Casey
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Joshua Jackson
Joshua Jackson
Timothy Olyphant
Timothy Olyphant
Jamie Kennedy
Jamie Kennedy
Luke Wilson
Luke Wilson
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Director Wes Craven
Writer Kevin Williamson
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1997
World premiere 9 December 1997
Release date
10 December 1997 Russia 16+
10 September 1998 Argentina +16
15 January 1998 Australia MA 15+
22 July 1998 Belgium
9 December 1997 Brazil
26 December 1997 Cameroon
12 December 1997 Canada
18 December 1997 Chile
16 October 1998 Colombia
14 January 1999 Czechia
9 April 1998 Denmark
25 September 1998 El Salvador
5 June 1998 Finland K-16
7 July 1998 France
23 April 1998 Germany
1 May 1998 Great Britain
26 June 1998 Greece
23 April 1998 Hong Kong IIB
18 February 1999 Hungary
21 May 1998 Iceland
11 July 1998 Indonesia
1 May 1998 Ireland 18
10 September 1998 Italy 14+
15 August 1998 Japan PG12
10 December 1997 Kazakhstan
19 August 1998 Kuwait
26 May 2000 Lithuania
2 April 1998 Netherlands
1 May 1998 Norway 15
22 May 1998 Panama
17 December 1997 Philippines R-13
8 May 1998 Poland
8 May 1998 Portugal
5 March 1998 Singapore NC16
14 January 1999 Slovakia
17 September 1998 Slovenia
20 March 1998 South Africa 16
5 June 1999 South Korea 18
24 April 1998 Spain
24 June 1998 Sweden 15
17 April 1998 Switzerland 16
20 March 1998 Taiwan
27 March 1998 Turkey
9 December 1997 USA
10 December 1997 Ukraine
6 November 1998 Uruguay
2 December 1998 Venezuela
MPAA R
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $172,363,301
Production Dimension Films, Konrad Pictures, Craven-Maddalena Films
Also known as
Scream 2, Крик 2, Scream 2: Grita y vuelve a gritar, Çığlık 2, Frissons 2, Gritos 2, Hurlement 2, Karje 2, Kivili 2, Kliedziens 2, Klyksmas 2, Klyksmas: antroji dalis, Krik 2, Krzyk 2, La máscara de la muerte 2, Pânico 2, Qichqiriq 2, Scream Again, Scream Louder, Scream: The Sequel, Sikoly 2., Skrik 2, Sukurîmu 2, Tiếng Thét 2, Vrisak 2, Vřískot 2, Врисак 2, Писък 2, سكريم 2, スクリーム2, 奪命狂呼2, 尖叫2, 惊声尖叫2, 驚聲尖叫2, Scream 2 - Schrei des Todes, Tiếng 2 Thét, الصرخة ٢, Κραυγη Αγωνιας 2, الصرخة 2, Qışqırıq 2, הצעקה II, 夺命狂呼2, 스크림 2

Film rating

7.2
Rate 12 votes
6.4 IMDb

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Scream 2 - Trailer
Scream 2 Trailer
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Quotes

Randy [from the trailer] The way I see it, someone's out to make a sequel. You know, cash in on all the movie murder hoopla. So, it's our job to observe the rules of the sequel. Number one: the body count is always bigger. Number two: the death scenes are always much more elaborate. Carnage candy. And number three: never, ever, under any circumstances, assume the killer is dead.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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