|10 December 1997
|Russia
|16+
|10 September 1998
|Argentina
|+16
|15 January 1998
|Australia
|MA 15+
|22 July 1998
|Belgium
|9 December 1997
|Brazil
|26 December 1997
|Cameroon
|12 December 1997
|Canada
|18 December 1997
|Chile
|16 October 1998
|Colombia
|14 January 1999
|Czechia
|9 April 1998
|Denmark
|25 September 1998
|El Salvador
|5 June 1998
|Finland
|K-16
|7 July 1998
|France
|23 April 1998
|Germany
|1 May 1998
|Great Britain
|26 June 1998
|Greece
|23 April 1998
|Hong Kong
|IIB
|18 February 1999
|Hungary
|21 May 1998
|Iceland
|11 July 1998
|Indonesia
|1 May 1998
|Ireland
|18
|10 September 1998
|Italy
|14+
|15 August 1998
|Japan
|PG12
|10 December 1997
|Kazakhstan
|19 August 1998
|Kuwait
|26 May 2000
|Lithuania
|2 April 1998
|Netherlands
|1 May 1998
|Norway
|15
|22 May 1998
|Panama
|17 December 1997
|Philippines
|R-13
|8 May 1998
|Poland
|8 May 1998
|Portugal
|5 March 1998
|Singapore
|NC16
|14 January 1999
|Slovakia
|17 September 1998
|Slovenia
|20 March 1998
|South Africa
|16
|5 June 1999
|South Korea
|18
|24 April 1998
|Spain
|24 June 1998
|Sweden
|15
|17 April 1998
|Switzerland
|16
|20 March 1998
|Taiwan
|27 March 1998
|Turkey
|9 December 1997
|USA
|10 December 1997
|Ukraine
|6 November 1998
|Uruguay
|2 December 1998
|Venezuela