Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Scream 6
7.2
Scream 6 - Trailer
Kinoafisha Films Scream 6
7.2

Scream 6

, 2023
Scream 6
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Scream 6
7.2
Scream 6 - Trailer
Scream 6  Trailer

Synopsis

In the next installment, the survivors of the Ghostface killings leave Woodsboro behind and start a fresh chapter in New York City.

Cast

Melissa Barrera
Melissa Barrera
Sam Carpenter
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Tara Carpenter
Courteney Cox
Courteney Cox
Gale Weathers
Jasmin Savoy Brown
Jasmin Savoy Brown
Mindy Meeks-Martin
Mason Gooding
Mason Gooding
Chad Meeks-Martin
Josh Segarra
Josh Segarra
Danny Brackett
Liana Liberato
Liana Liberato
Tony Revolori
Tony Revolori
Samara Weaving
Samara Weaving
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Detective Bailey
Skeet Ulrich
Skeet Ulrich
Billy Loomis
Roger Jackson
Roger Jackson
The Voice
Director Matthew Bettinelli, Tyler Gillett
Writer James Vanderbilt, Kevin Williamson, Guy Busick
Composer Sven Faulconer, Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 April 2023
World premiere 6 March 2023
Release date
9 March 2023 Argentina
9 March 2023 Australia
9 March 2023 Austria
9 March 2023 Azerbaijan 18+
8 March 2023 Belgium
9 March 2023 Bolivia
31 March 2023 Brazil
10 March 2023 Bulgaria
31 March 2023 Canada
9 March 2023 Chile
9 March 2023 Colombia
8 March 2023 Croatia
9 March 2023 Czechia
30 March 2023 Denmark
9 March 2023 Ecuador
10 March 2023 Estonia
31 March 2023 Finland
29 March 2023 France
9 March 2023 Georgia R
9 March 2023 Germany
31 March 2023 Great Britain
9 March 2023 Greece
9 March 2023 Hong Kong
9 March 2023 Hungary X
10 March 2023 Iceland Unrated
10 March 2023 India
10 March 2023 Ireland
8 March 2023 Israel
9 March 2023 Italy
9 March 2023 Kazakhstan 18+
9 March 2023 Kyrgyzstan 16+
10 March 2023 Latvia
10 March 2023 Lithuania
9 March 2023 Malaysia P13
9 March 2023 Mexico
9 March 2023 Moldova 16
9 March 2023 Montenegro
8 March 2023 Netherlands
1 August 2023 New Zealand R16
10 March 2023 Norway 15
9 March 2023 Paraguay
8 March 2023 Peru
8 March 2023 Philippines
10 March 2023 Poland
9 March 2023 Portugal
9 March 2023 Puerto Rico R
10 March 2023 Romania IM18
9 March 2023 Serbia
9 March 2023 Singapore
10 March 2023 South Africa
24 May 2023 South Korea 18
31 March 2023 Spain
10 March 2023 Sweden 15
10 March 2023 Taiwan
9 March 2023 Thailand 18
10 March 2023 Turkey 18+
9 March 2023 UAE TBC
10 March 2023 USA
9 March 2023 Uruguay
9 March 2023 Uzbekistan
9 March 2023 Venezuela
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $166,577,232
Production Paramount Pictures, Spyglass Media Group, Project X Entertainment
Also known as
Scream VI, Scream 6, Крик 6, Blackmore, Çığlık 6, Frissons VI, Gritos 6, Hurlement VI, Karje VI, Kliedziens 6, Klyksmas 6, Krzyk VI, Pânico VI, Qichqiriq 6, Qışqırıq 6, Scream 2023, Scream Returns, Sikoly VI., Skrik 6, Tiếng Thét 6, Tze'aka 6, Vrisak 6, Vřískot 6, Врисак 6, Писък 6, スクリーム6, 奪命狂呼 6, 尖叫6, 惊声尖叫6, 驚聲尖叫6, Pânico 6, Scream II, الصرخة ٦, Untitled Scream Sequel, الصرخة 6

Film rating

7.2
Rate 65 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1528 In the Horror genre  92 In the Thriller genre  278 In films of USA  929 In films of 2023  82
Updated 26 February 2026

Film Trailers

All trailers
Scream 6 - Trailer
Scream 6 Trailer
Scream 6 - Teaser trailer
Scream 6 Teaser trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more