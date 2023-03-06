In the next installment, the survivors of the Ghostface killings leave Woodsboro behind and start a fresh chapter in New York City.
|9 March 2023
|Argentina
|9 March 2023
|Australia
|9 March 2023
|Austria
|9 March 2023
|Azerbaijan
|18+
|8 March 2023
|Belgium
|9 March 2023
|Bolivia
|31 March 2023
|Brazil
|10 March 2023
|Bulgaria
|31 March 2023
|Canada
|9 March 2023
|Chile
|9 March 2023
|Colombia
|8 March 2023
|Croatia
|9 March 2023
|Czechia
|30 March 2023
|Denmark
|9 March 2023
|Ecuador
|10 March 2023
|Estonia
|31 March 2023
|Finland
|29 March 2023
|France
|9 March 2023
|Georgia
|R
|9 March 2023
|Germany
|31 March 2023
|Great Britain
|9 March 2023
|Greece
|9 March 2023
|Hong Kong
|9 March 2023
|Hungary
|X
|10 March 2023
|Iceland
|Unrated
|10 March 2023
|India
|10 March 2023
|Ireland
|8 March 2023
|Israel
|9 March 2023
|Italy
|9 March 2023
|Kazakhstan
|18+
|9 March 2023
|Kyrgyzstan
|16+
|10 March 2023
|Latvia
|10 March 2023
|Lithuania
|9 March 2023
|Malaysia
|P13
|9 March 2023
|Mexico
|9 March 2023
|Moldova
|16
|9 March 2023
|Montenegro
|8 March 2023
|Netherlands
|1 August 2023
|New Zealand
|R16
|10 March 2023
|Norway
|15
|9 March 2023
|Paraguay
|8 March 2023
|Peru
|8 March 2023
|Philippines
|10 March 2023
|Poland
|9 March 2023
|Portugal
|9 March 2023
|Puerto Rico
|R
|10 March 2023
|Romania
|IM18
|9 March 2023
|Serbia
|9 March 2023
|Singapore
|10 March 2023
|South Africa
|24 May 2023
|South Korea
|18
|31 March 2023
|Spain
|10 March 2023
|Sweden
|15
|10 March 2023
|Taiwan
|9 March 2023
|Thailand
|18
|10 March 2023
|Turkey
|18+
|9 March 2023
|UAE
|TBC
|10 March 2023
|USA
|9 March 2023
|Uruguay
|9 March 2023
|Uzbekistan
|9 March 2023
|Venezuela