Sasha Spit it out, Felicia.
Felicia That's just the problem, I mean, I didn't.
Sasha [stroking a microphone] Ah, had yourself a little frat boy protein shake, did ya?
|25 September 1998
|Russia
|18+
|26 November 1998
|Argentina
|28 January 1999
|Australia
|24 March 1999
|Belgium
|27 November 1998
|Brazil
|22 January 1999
|Bulgaria
|23 April 1999
|Denmark
|10 February 1999
|Egypt
|8 January 1999
|Estonia
|9 April 1999
|Finland
|17 March 1999
|France
|4 February 1999
|Germany
|26 February 1999
|Great Britain
|19 August 1999
|Hong Kong
|11 February 1999
|Hungary
|11 December 1998
|Iceland
|23 January 1999
|Indonesia
|16 April 1999
|Ireland
|29 April 1999
|Israel
|29 January 1999
|Italy
|9 September 2000
|Japan
|25 September 1998
|Kazakhstan
|8 April 1999
|Malaysia
|28 January 1999
|Netherlands
|8 April 1999
|New Zealand
|12 February 1999
|Norway
|30 April 1999
|Portugal
|8 April 1999
|Singapore
|8 January 1999
|South Africa
|13 March 1999
|South Korea
|5 March 1999
|Spain
|1 April 1999
|Sweden
|8 January 1999
|Thailand
|28 May 1999
|Turkey
|25 September 1998
|USA
|25 September 1998
|Ukraine
|2 December 1998
|Venezuela