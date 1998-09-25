Menu
6.0 IMDb Rating: 5.6
Kinoafisha Films Urban Legend

Urban Legend

Urban Legend 18+
Synopsis

A college student suspects a series of bizarre deaths are connected to certain urban legends.
Country USA / France
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1998
World premiere 25 September 1998
Release date
25 September 1998 Russia 18+
26 November 1998 Argentina
28 January 1999 Australia
24 March 1999 Belgium
27 November 1998 Brazil
22 January 1999 Bulgaria
23 April 1999 Denmark
10 February 1999 Egypt
8 January 1999 Estonia
9 April 1999 Finland
17 March 1999 France
4 February 1999 Germany
26 February 1999 Great Britain
19 August 1999 Hong Kong
11 February 1999 Hungary
11 December 1998 Iceland
23 January 1999 Indonesia
16 April 1999 Ireland
29 April 1999 Israel
29 January 1999 Italy
9 September 2000 Japan
25 September 1998 Kazakhstan
8 April 1999 Malaysia
28 January 1999 Netherlands
8 April 1999 New Zealand
12 February 1999 Norway
30 April 1999 Portugal
8 April 1999 Singapore
8 January 1999 South Africa
13 March 1999 South Korea
5 March 1999 Spain
1 April 1999 Sweden
8 January 1999 Thailand
28 May 1999 Turkey
25 September 1998 USA
25 September 1998 Ukraine
2 December 1998 Venezuela
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $72,527,595
Production Phoenix Pictures, Canal+ Droits Audiovisuels, Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)
Also known as
Urban Legend, Leyenda urbana, Urban Legend - kauhutarinoita, Agada eronit, Düstere legenden, Gerçek Efsaneler, Légende urbaine, Lenda Urbana, Linnalegend, Miesto legenda, Mitos Urbanos, Mixed Culture, Mördande legender, Rémségek könyve, Rule, Stravične legende, Temná legenda, To xypnima ton thrylon, Truyền Thuyết Thành Phố, Ulice strachu, Una leyenda urbana, Urban Legend - Historier, der dræber, Urban Legend - skräckhistorier, Urban Legends, Urbane legende, Το ξύπνημα των θρύλων, Городские легенды, Градски легенди, Міські легенди, ルール, 下一個就是你
Director
Jamie Blanks
Cast
Jared Leto
Alicia Witt
Rebecca Gayheart
Michael Rosenbaum
Loretta Devine
Cast and Crew
Similar films for Urban Legend
My Soul to Take 6.1
My Soul to Take (2010)
Stay Alive 6.1
Stay Alive (2006)
Cry_Wolf 5.6
Cry_Wolf (2005)
I Still Know What You Did Last Summer 6.2
I Still Know What You Did Last Summer (1998)
I Know What You Did Last Summer 6.4
I Know What You Did Last Summer (1997)
Scream 2 7.1
Scream 2 (1997)
Scream 4 6.9
Scream 4 (2011)
Trick 'r Treat 7.5
Trick 'r Treat (2009)
Вадим Шмелев 6.0
Вадим Шмелев (2008)
Scream 3 6.7
Scream 3 (2000)
Scream 7.9
Scream (1996)
Urban Legends: Final Cut 4.4
Urban Legends: Final Cut (2000)
Film in Collections
Best Horror Films About Teenagers and Students Best Horror Films About Teenagers and Students

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Sasha Spit it out, Felicia.
Felicia That's just the problem, I mean, I didn't.
Sasha [stroking a microphone] Ah, had yourself a little frat boy protein shake, did ya?
Stills
