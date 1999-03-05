Menu
Poster of Analyze This
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Analyze This

Напомним о выходе в прокат
Analyze This - trailer
Analyze This  trailer
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1999
World premiere 5 March 1999
Release date
5 March 1999 Russia 16+
11 March 1999 Australia
5 March 1999 Brazil
15 July 1999 Czechia 12+
13 August 1999 Estonia
29 September 1999 France
20 May 1999 Germany
24 September 1999 Great Britain
17 June 1999 Greece
22 July 1999 Hungary
21 May 1999 Italy
5 March 1999 Kazakhstan
12 August 1999 Netherlands
28 August 1999 South Korea 18
1 October 1999 Spain
8 October 1999 Sweden
5 March 1999 USA
5 March 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $176,885,658
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Village Roadshow Pictures
Also known as
Analyze This, Analízame, Reine Nervensache, Analiza pa taka, Analizirai tova, Analiziraj ovo, Analiziruy eto, Analyse to, Analyse-moi ça, Analysera mera, Analysera mera!, Analyze Me, Analyzuj, Anlat Bakalım, Csak egy kis pánik, Cu nasu' la psihiatru, Depresja gangstera, Familieterapi, Hoàn Lương, Ka gangster on inimene, Mafia Blues, Máfia no Divã, Přeber si to, Psihoanalīze gangsteru gaumē, Sutrikęs gangsteris, Terapia e pallottole, Terapian tarpeessa, Uma Questão de Nervos, Una terapia peligrosa, Una teràpia perillosa, Ανάλυσέ το, Анализирай това, Анализируй это, Аналізуй це, Мафијаш на терапији, アナライズ・ミー, 教父咪搞, 老大靠边闪, 老大靠邊閃
Director
Harold Remis
Cast
Robert De Niro
Robert De Niro
Billy Crystal
Lisa Kudrow
Kresh Novakovic
Bart Tangredi
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Write review
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Analyze This - trailer
Analyze This Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
