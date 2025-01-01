Menu
West Side Story
Poster of West Side Story
7.6 IMDb Rating: 7.6
2 posters
West Side Story

West Side Story

West Side Story 18+
West Side Story - trailer
West Side Story  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 1961
World premiere 18 October 1961
Release date
7 June 1962 Australia
5 October 1962 Austria 12
25 December 1961 Brazil
22 February 1962 Canada PG
13 December 1961 Denmark 11
3 November 2021 Estonia MS12
3 March 1962 France
12 September 1962 Germany
27 February 1962 Great Britain
18 January 1973 Hungary
27 February 1962 Ireland
21 September 1962 Italy
23 December 1961 Japan
25 April 1963 Mexico
20 December 2012 Netherlands
8 October 1973 Poland 12
29 May 1999 South Korea All
19 December 1963 Spain
13 December 1961 Sweden 15
13 December 1961 USA
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $44,135,556
Production The Mirisch Corporation, Seven Arts Productions
Also known as
West Side Story, Amor sin barreras, Вестсайдская история, Priča sa zapadne strane, Amor, Sublime Amor, Batı Yakasının Hikâyesi, Câu Chuyện Phía Tây, Dastan-e West Side, Poveste din cartierul de vest, Sippur Ha-Parvarim, Vestsaido istorija, Vestsayd əhvalatı, Vestsayd hikoyasi, West side monogatari, West Side Story - Amor Sem Barreiras, West Side Story (Amor sin barreras), West Side'i lugu, Zgodba z zahodne strani, Γουέστ Σάιντ στόρι, Γουέστ Σάιντ στόρυ, Вестсайд хикаясы, Вестсайдська історія, Уестсайдска история, ウエスト・サイド物語, 西区故事, 西城故事
Director
Jerome Robbins
Jerome Robbins
Robert Wise
Robert Wise
Cast
Natalie Wood
Natalie Wood
Richard Beymer
Richard Beymer
Russ Tamblyn
Russ Tamblyn
Rita Moreno
Rita Moreno
Cast and Crew
Film rating

7.6

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
West Side Story - trailer
West Side Story Trailer
