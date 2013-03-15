Menu
Poster of Return to Nim's Island
5.1 IMDb Rating: 4.9
Return to Nim's Island
Return to Nim's Island - trailer с закадровым переводом
Country Australia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
Online premiere 15 March 2013
World premiere 15 March 2013
Release date
3 April 2013 Australia
20 March 2014 Germany
15 March 2013 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $1,084,695
Production Nim's Island, The Mazur Kaplan Company, Pictures in Paradise
Also known as
Return to Nim's Island, De Volta à Ilha da Imaginação, Die Rückkehr zur Insel der Abenteuer, Epistrofi sto nisi tis Nim, L'Ile de Nim 2, Nim's Island 2, O Regresso à Ilha de Nim, Povratak na Nimino ostrvo, Powrót na Wyspę Nim, Regreso a la isla de Nim, Ritorno all'Isola di Nim, Tagasitulek Nimi saarele, Trở Lại Đảo Của Nim, Visszatérés Nim szigetére, Επιστροφή στο νησί τής Νιμ, Возвращение на остров Ним, Завръщане на острова на Ним, Повернення на острів Нім, 重返尼魔島
Director
Brendan Maher
Cast
Bindi Irwin
Toby Wallace
Matthew Lillard
John Waters
Sébastien Grégori
5.1
4.9 IMDb
Return to Nim's Island Trailer с закадровым переводом
Return to Nim's Island - trailer
Return to Nim's Island Trailer
