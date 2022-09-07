Country
France
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
2022
Online premiere
5 January 2023
World premiere
7 September 2022
Release date
|1 December 2022
|Australia
|
|M
|7 September 2022
|Belgium
|
|12
|29 September 2022
|Brazil
|
|14
|7 September 2022
|France
|
|
|25 May 2023
|Greece
|
|
|30 September 2022
|Latvia
|
|N12
|28 October 2022
|Lithuania
|
|N
|28 July 2023
|Romania
|
|o.A.
|27 January 2023
|Spain
|
|
|7 September 2022
|Sweden
|
|15
Budget
€8,220,000
Worldwide Gross
$4,314,029
Production
Super 8 Production, SND Films, France 2 Cinéma
Also known as
Kompromat, Kompromat: El expediente ruso, Kompra, Kompromat - Die Macht der Lüge, Kompromat, el expediente ruso, Kompromat: O Dossiê Russo, Kompromat: O Dossier Russo, Kompromatas, Η μέθοδος Κομπρομάτ, Компромат