Kompromat
Kompromat

Kompromat

Kompromat 18+
Country France
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2022
Online premiere 5 January 2023
World premiere 7 September 2022
Release date
1 December 2022 Australia M
7 September 2022 Belgium 12
29 September 2022 Brazil 14
7 September 2022 France
25 May 2023 Greece
30 September 2022 Latvia N12
28 October 2022 Lithuania N
28 July 2023 Romania o.A.
27 January 2023 Spain
7 September 2022 Sweden 15
Budget €8,220,000
Worldwide Gross $4,314,029
Production Super 8 Production, SND Films, France 2 Cinéma
Kompromat, Kompromat: El expediente ruso, Kompra, Kompromat - Die Macht der Lüge, Kompromat, el expediente ruso, Kompromat: O Dossiê Russo, Kompromat: O Dossier Russo, Kompromatas, Η μέθοδος Κομπρομάτ, Компромат
Jérôme Salle
Jérôme Salle
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
Joanna Kulig
Joanna Kulig
Gilles Lellouche
Gilles Lellouche
Mikhail Safronov
Mikhail Safronov
Daniil Vorobyov
Daniil Vorobyov
Film rating

6.9
14 votes
6.4 IMDb
