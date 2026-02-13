Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Reminders of Him
6.4
Reminders of Him - Trailer
Kinoafisha Films Reminders of Him
6.4

Reminders of Him

, 2026
Reminders of Him
USA / Romantic
Trailers
Going 2
Not going 0
Poster of Reminders of Him
6.4
Going 2
Not going 0
Reminders of Him - Trailer
Reminders of Him  Trailer

Synopsis

Kenna Rowan returns to her hometown after serving five years in prison for a tragic mistake. She hopes to reconnect with her young daughter, though everyone is intent on keeping them apart. Only one person in the area hasn’t shunned her, and that’s the local bar owner Ledger Ward, who becomes an important part of Kenna’s life.

Cast

Maika Monroe
Maika Monroe
Kenna Rowan
Jennifer Robertson
Jennifer Robertson
Ruth
Bradley Whitford
Bradley Whitford
Patrick Landry
Lauren Graham
Lauren Graham
Grace Landry
Tyriq Withers
Tyriq Withers
Ledger Ward
Rudy Pankow
Rudy Pankow
Scotty Landry
Lainey Wilson
Nicholas Duvernay
Roman
Hilary Jardine
Mary Anne
Monika Myers
Lady Diana
Maia Baraniecki
Gas Attendant
AnnaMarie Lea
Mrs. Burke
Director Vanessa Caswill
Writer Lauren Levine, Colleen Hoover
Composer Tom Howe
Cast and Crew

Film details

Country USA
Production year 2026
Online premiere 14 April 2026
World premiere 13 February 2026
Release date
12 March 2026 Argentina +13
12 March 2026 Australia M
12 March 2026 Austria 10
11 March 2026 Belgium 12
19 March 2026 Brazil 16
13 March 2026 Bulgaria
12 March 2026 Canada PG
12 March 2026 Chile TE+7
12 March 2026 Colombia
12 March 2026 Croatia ab 12
12 March 2026 Czechia
13 March 2026 Estonia
13 March 2026 Finland
18 March 2026 France TP
12 March 2026 Germany 12
13 March 2026 Great Britain 12A
12 March 2026 Guatemala
12 March 2026 Hungary 16
12 March 2026 Iceland 12 year age limit
11 March 2026 Indonesia 17+
13 March 2026 Ireland 12A
9 April 2026 Israel All
12 March 2026 Italy 6+
12 March 2026 Kazakhstan 0+
12 March 2026 Kyrgyzstan 16+
13 March 2026 Latvia
13 February 2026 Lithuania
12 March 2026 Mexico B
12 March 2026 Moldova AP 12
12 March 2026 Montenegro o.A.
12 March 2026 Netherlands 12
12 March 2026 Panama
12 March 2026 Peru
11 March 2026 Philippines PG
11 March 2026 Poland
12 March 2026 Puerto Rico PG-13
19 March 2026 Qatar
13 March 2026 Romania
12 March 2026 Serbia o.A.
12 March 2026 Singapore NC16
12 March 2026 Slovakia 12
13 March 2026 South Africa 13
27 May 2026 South Korea 12
10 April 2026 Spain 12
13 March 2026 Sweden 11
11 March 2026 Switzerland 12
12 March 2026 Thailand 13
13 March 2026 Turkey 13+
19 March 2026 UAE 18TC
13 March 2026 USA PG-13
12 March 2026 Ukraine
12 March 2026 Uzbekistan
Worldwide Gross $89,087,873
Production Universal Pictures, Heartbones Entertainment, Little Engine
Also known as
Reminders of Him, No te olvidaré, Für immer ein Teil von dir, No te Olvidare, Напоминание о нём, Atmiņas par viņu, Frânturi din el, Hồi Ức Vụn Vỡ, Mälestused temast, Mazkeret Mi'meno, Minder om ham, Minnen av honom, Minner om ham, Muistoja hänestä, Reminders of Him - Emlékek róla, Reminders of Him - La parte migliore di te, Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam, Senden Geriye Kalan, Souvenirs de lui, Spomienky na neho, Sve što me podsjeća na njega, Tudo Me Lembra de Ti, Uma Segunda Chance, Uspomene na njega, Viskas primena tave, Vzpomínky na něj, Za vedno del tebe, Όσα τον θυμίζουν, Све што ме подсећа на њега, Спогади про нього, Споменът за него, Fuer immer ein Teil von Dir, Emlékek Róla

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Updated 13 March 2026

Film Trailers

All trailers
Reminders of Him - Trailer
Reminders of Him Trailer
Reminders of Him - Dubbed trailer
Reminders of Him Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more