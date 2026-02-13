|12 March 2026
|Argentina
|+13
|12 March 2026
|Australia
|M
|12 March 2026
|Austria
|10
|11 March 2026
|Belgium
|12
|19 March 2026
|Brazil
|16
|13 March 2026
|Bulgaria
|12 March 2026
|Canada
|PG
|12 March 2026
|Chile
|TE+7
|12 March 2026
|Colombia
|12 March 2026
|Croatia
|ab 12
|12 March 2026
|Czechia
|13 March 2026
|Estonia
|13 March 2026
|Finland
|18 March 2026
|France
|TP
|12 March 2026
|Germany
|12
|13 March 2026
|Great Britain
|12A
|12 March 2026
|Guatemala
|12 March 2026
|Hungary
|16
|12 March 2026
|Iceland
|12 year age limit
|11 March 2026
|Indonesia
|17+
|13 March 2026
|Ireland
|12A
|9 April 2026
|Israel
|All
|12 March 2026
|Italy
|6+
|12 March 2026
|Kazakhstan
|0+
|12 March 2026
|Kyrgyzstan
|16+
|13 March 2026
|Latvia
|13 February 2026
|Lithuania
|12 March 2026
|Mexico
|B
|12 March 2026
|Moldova
|AP 12
|12 March 2026
|Montenegro
|o.A.
|12 March 2026
|Netherlands
|12
|12 March 2026
|Panama
|12 March 2026
|Peru
|11 March 2026
|Philippines
|PG
|11 March 2026
|Poland
|12 March 2026
|Puerto Rico
|PG-13
|19 March 2026
|Qatar
|13 March 2026
|Romania
|12 March 2026
|Serbia
|o.A.
|12 March 2026
|Singapore
|NC16
|12 March 2026
|Slovakia
|12
|13 March 2026
|South Africa
|13
|27 May 2026
|South Korea
|12
|10 April 2026
|Spain
|12
|13 March 2026
|Sweden
|11
|11 March 2026
|Switzerland
|12
|12 March 2026
|Thailand
|13
|13 March 2026
|Turkey
|13+
|19 March 2026
|UAE
|18TC
|13 March 2026
|USA
|PG-13
|12 March 2026
|Ukraine
|12 March 2026
|Uzbekistan