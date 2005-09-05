Country
USA
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2005
Online premiere
14 January 2006
World premiere
5 September 2005
Release date
|10 November 2005
|Russia
| Вест
|16+
|10 November 2005
|Belarus
|
|
|12 September 2005
|Canada
|
|
|5 January 2006
|Czechia
|
|
|4 May 2006
|Germany
|
|
|5 September 2005
|Italy
|
|
|10 November 2005
|Kazakhstan
|
|
|17 March 2006
|Spain
|
|
|30 September 2005
|USA
|
|
|10 November 2005
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$14,189,860
Production
Miramax, Endgame Entertainment, Hart Sharp Entertainment
Also known as
Proof, Dokaz, La prueba, A Prova, Bizonyítás, Der Beweis, Der Beweis - Liebe zwischen Genie und Wahnsinn, Dôkaz, Dowód, Dukaz, Išbandymas, Kanıt, La preuve irréfutable, La verdad oculta (Proof), La veritat oculta, Preuve irréfutable, Proof - Entre o Génio e a Loucura, Proof - La prova, Proof - todiste, Proof of My Life, Relationship Comes, Count All the Love, Todiste, Доказ, Доказателство, Доказательство, プルーフ・オブ・マイ・ライフ, 證明我愛你