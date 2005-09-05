Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Proof
Poster of Proof
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Proof

Proof

Proof 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2005
Online premiere 14 January 2006
World premiere 5 September 2005
Release date
10 November 2005 Russia Вест 16+
10 November 2005 Belarus
12 September 2005 Canada
5 January 2006 Czechia
4 May 2006 Germany
5 September 2005 Italy
10 November 2005 Kazakhstan
17 March 2006 Spain
30 September 2005 USA
10 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $14,189,860
Production Miramax, Endgame Entertainment, Hart Sharp Entertainment
Also known as
Proof, Dokaz, La prueba, A Prova, Bizonyítás, Der Beweis, Der Beweis - Liebe zwischen Genie und Wahnsinn, Dôkaz, Dowód, Dukaz, Išbandymas, Kanıt, La preuve irréfutable, La verdad oculta (Proof), La veritat oculta, Preuve irréfutable, Proof - Entre o Génio e a Loucura, Proof - La prova, Proof - todiste, Proof of My Life, Relationship Comes, Count All the Love, Todiste, Доказ, Доказателство, Доказательство, プルーフ・オブ・マイ・ライフ, 證明我愛你
Director
John Madden
John Madden
Cast
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Hope Davis
Hope Davis
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Gary Houston
Cast and Crew
Similar films for Proof
Wildlife 6.8
Wildlife (2018)
Stronger 6.9
Stronger (2017)
The Human Stain 6.2
The Human Stain (2003)
Hearts in Atlantis 6.9
Hearts in Atlantis (2001)
The Good Girl 7.1
The Good Girl (2002)
Demolition 7.1
Demolition (2015)
360 6.4
360 (2012)
Brothers 7.2
Brothers (2009)
Rendition 7.2
Rendition (2007)
Moonlight Mile 6.9
Moonlight Mile (2002)
Highway 6.1
Highway (2002)
Accidental Love 4.6
Accidental Love (2015)

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Catherine [Reading Robert's Notebook] "Let X equal the quantity of all quantities of X. Let X equal the cold. It is cold in December. The months of cold equal November through February. There are four months of cold, and four of heat, leaving four months of indeterminate temperature. In February it snows. In March the Lake is a lake of ice. In September the students come back and the bookstores are full. Let X equal the month of full bookstores. The number of books approaches infinity as the number of months of cold approaches four. I will never be as cold now as I will in the future. The future of cold is infinite. The future of heat is the future of cold. The bookstores are infinite and so are never full except in September..."
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more