Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hearts in Atlantis
6.9
Kinoafisha Films Hearts in Atlantis
6.9

Hearts in Atlantis

, 2001
Hearts in Atlantis
USA, Australia / Mystery, Drama / 18+
Poster of Hearts in Atlantis
6.9

Synopsis

A widowed mother and her son change when a mysterious stranger enters their lives.

Cast

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Ted Brautigan
Anton Yelchin
Anton Yelchin
Bobby Garfield
Hope Davis
Hope Davis
Liz Garfield
Mika Boorem
Mika Boorem
Carol Gerber
David Morse
David Morse
Adult Bobby Garfield
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Monte Man
Tom Bower
Tom Bower
Len Files
Celia Weston
Celia Weston
Alana Files
Adam LeFevre
Don Biderman
Will Rothhaar
John Sullivan
Director Scott Hicks
Writer Stephen King, William Goldman
Composer Mychael Danna
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2001
Online premiere 2 December 2001
World premiere 7 September 2001
Release date
31 May 2002 Russia 16+
7 September 2001 Canada
16 January 2002 France
30 May 2002 Germany
17 October 2001 Great Britain
1 March 2002 Greece
8 March 2002 Ireland
7 September 2001 Kazakhstan
28 February 2002 Netherlands
28 September 2001 USA
7 September 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $30,919,415
Production Castle Rock Entertainment, Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
Hearts in Atlantis, Nostalgia del pasado, Coeurs perdus en Atlantide, Atlantisz gyermekei, Corações na Atlântida, Corazones en Atlántida, Cors a l'Atlàntida, Cuori in Atlantide, Gizemli Yabancı, Hearts in Atlantis - Das Rätsel eines Sommers, Hjärtan i Atlantis, Hjerter i Atlantis, Kardies stin Atlantida, Kraina wiecznego szczęścia, Le viel homme doué de clairvoyance, Lembranças de um Verão, Pedon sydän, Potonula srca, Širdys Atlantidoje, Srdce v Atlantidě, Srdce v Atlantíde, Südamed Atlantises, Suflete pierdute in Atlantida, Καρδιές στην Ατλαντίδα, Потонула срца, Сердца в Атлантиде, Серця в Атлантиді, Снага срца, Сърца в Атлантида, アトランティスのこころ, 亚特兰蒂斯之心, 勿忘我, Hearts In Atlantis - Stephen King, 亚特兰迪斯之心, Corazones en Atlantida, 亚特兰特斯之心

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Updated 1 September 2021
Listen to the
soundtrack Hearts in Atlantis

Quotes

Ted You know, when you're young, you have moments of such happiness, you think you're living in someplace magical, like Atlantis must have been. Then we grow up, and our hearts break in two.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hearts in Atlantis

Proof
Proof Drama
2005, USA
6.0
Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts
Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts Documentary, Musical
2007, Australia / USA
7.0
The Human Stain
The Human Stain Romantic, Drama
2003, USA / Germany / France
6.0
Dreamcatcher
Dreamcatcher Sci-Fi, Horror
2003, USA / Canada / Australia
6.0
Apt Pupil
Apt Pupil Drama, Thriller
1998, USA / Canada / France
6.0
Thinner
Thinner Horror, Thriller
1996, USA
5.0
Dolores Claiborne
Dolores Claiborne Crime, Drama, Mystery
1995, USA
7.0
Needful Things
Needful Things Horror, Thriller, Crime, Drama
1993, USA
6.0
The Dark Half
The Dark Half Horror, Detective, Thriller
1993, USA
6.0
Fallen
Fallen Drama, Mystery
2015, Hungary / USA
6.0
The Lucky One
The Lucky One Drama
2012, USA
6.0
The Secret: Dare to Dream
The Secret: Dare to Dream Drama
2020, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more