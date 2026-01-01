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Poster of You Were Never Lovelier
7.1
Kinoafisha Films You Were Never Lovelier
7.1

You Were Never Lovelier

, 1942
You Were Never Lovelier
USA / Musical, Comedy, Romantic / 18+
Poster of You Were Never Lovelier
7.1

Cast

Fred Astaire
Fred Astaire
Robert Davis
Adolphe Menjou
Eduardo Acuña
Isobel Elsom
Mrs. Maria Castro
Leslie Brooks
Cecy Acuña
Rita Hayworth
Rita Hayworth
Maria Acuña
Adele Mara
Lita Acuña
Gus Schilling
Fernando
Barbara Brown
Mrs. Delfina Acuña
Douglas Leavitt
Juan Castro
Xavier Cugat and His Orchestra
Xavier Cugat and His Orchestra
Director William A. Seiter
Writer Delmer Daves, Michael Fessier, Ernest Pagano, Carlos A. Olivari
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1942
World premiere 19 November 1942
Release date
31 December 1942 Brazil
31 January 1947 Czechoslovakia
27 May 1947 Japan G
2 October 1943 Portugal
19 November 1942 USA
Production Columbia Pictures
Also known as
You Were Never Lovelier, Bailando nace el amor, Du warst nie berückender, Aan U, mijne betooverende, Aan U, mijne betoverende, Bonita como Nunca, Bröllop i Buenos Aires, Ein schönes Mädchen wie du, Esti cea mai frumoasa, Ismeretlen imádó, Karnevaalit Riossa, Moja najmilsza, Non sei mai stata così bella, Nunca Estiveste Tão Linda, Ô toi ma charmante, Orchideëen voor Maria, Sig det med orkideer, Storczyki Ci powiedzą, Toi, ma charmante, Tuesday's Orchids, Στον ίλιγγο του χορού, Никога не си била по-красива, Ты никогда не была восхитительнее, 晴れて今宵は, O toi ma charmante

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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