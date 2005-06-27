|13 October 2005
|Russia
|Каскад
|16+
|28 July 2005
|Argentina
|20 October 2005
|Australia
|22 September 2005
|Austria
|10 August 2005
|Bahrain
|13 October 2005
|Belarus
|31 August 2005
|Belgium
|9 December 2005
|Bermuda
|12 August 2005
|Brazil
|7 October 2005
|Bulgaria
|22 September 2005
|Czechia
|26 August 2005
|Denmark
|21 December 2005
|Egypt
|12 August 2005
|Estonia
|29 July 2005
|Finland
|31 August 2005
|France
|22 September 2005
|Germany
|22 July 2005
|Great Britain
|29 September 2005
|Greece
|8 September 2005
|Hong Kong
|15 September 2005
|Hungary
|22 July 2005
|Iceland
|19 August 2005
|Ireland
|21 July 2005
|Israel
|7 October 2005
|Italy
|12 November 2005
|Japan
|13 October 2005
|Kazakhstan
|29 July 2005
|Latvia
|5 August 2005
|Lithuania
|19 August 2005
|Mexico
|10 November 2005
|Netherlands
|26 August 2005
|Norway
|26 August 2005
|Panama
|15 September 2005
|Peru
|21 September 2005
|Philippines
|19 August 2005
|Poland
|28 July 2005
|Portugal
|30 December 2005
|Romania
|29 September 2005
|Singapore
|9 September 2005
|South Africa
|26 August 2005
|Spain
|12 August 2005
|Sweden
|22 September 2005
|Switzerland
|21 February 2006
|Thailand
|22 July 2005
|Turkey
|8 July 2005
|USA
|13 October 2005
|Ukraine