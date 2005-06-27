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Poster of Dark Water
6.2
Kinoafisha Films Dark Water
6.2

Dark Water

, 2005
Dark Water
USA / Thriller, Drama / 18+
Poster of Dark Water
6.2

Cast

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
Dahlia
John C. Reilly
John C. Reilly
Mr. Murray
Tim Roth
Tim Roth
Jeff Platzer
Pete Postlethwaite
Veeck
Ariel Gade
Ceci
Debra Monk
Young Dahlia's Teacher
Jennifer Baxter
Simon Reynolds
Simon Reynolds
Dougray Scott
Dougray Scott
Kyle
Linda Emond
Linda Emond
Mediator
Camryn Manheim
Camryn Manheim
Teacher
Shelley Duvall
Shelley Duvall
Director Walter Salles
Writer Hideo Nakata, Kôji Suzuki, Takashige Ichise, Rafael Yglesias
Composer Angelo Badalamenti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2005
Online premiere 23 February 2021
World premiere 27 June 2005
Release date
13 October 2005 Russia Каскад 16+
28 July 2005 Argentina
20 October 2005 Australia
22 September 2005 Austria
10 August 2005 Bahrain
13 October 2005 Belarus
31 August 2005 Belgium
9 December 2005 Bermuda
12 August 2005 Brazil
7 October 2005 Bulgaria
22 September 2005 Czechia
26 August 2005 Denmark
21 December 2005 Egypt
12 August 2005 Estonia
29 July 2005 Finland
31 August 2005 France
22 September 2005 Germany
22 July 2005 Great Britain
29 September 2005 Greece
8 September 2005 Hong Kong
15 September 2005 Hungary
22 July 2005 Iceland
19 August 2005 Ireland
21 July 2005 Israel
7 October 2005 Italy
12 November 2005 Japan
13 October 2005 Kazakhstan
29 July 2005 Latvia
5 August 2005 Lithuania
19 August 2005 Mexico
10 November 2005 Netherlands
26 August 2005 Norway
26 August 2005 Panama
15 September 2005 Peru
21 September 2005 Philippines
19 August 2005 Poland
28 July 2005 Portugal
30 December 2005 Romania
29 September 2005 Singapore
9 September 2005 South Africa
26 August 2005 Spain
12 August 2005 Sweden
22 September 2005 Switzerland
21 February 2006 Thailand
22 July 2005 Turkey
8 July 2005 USA
13 October 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $49,483,352
Production Touchstone Pictures, Pandemonium Productions, Vertigo Entertainment
Also known as
Dark Water, Agua turbia, Dark Water - Dunkle Wasser, Aab e Tireh, Água Negra, Águas Passadas, Apă Întunecată, Dark Water (La huella), Dark Water: Eaux Sombres, Dark Water: Fatum, Eau trouble, Fekete víz, Karanlık su, Ma Nước, Mračne vode, Stoiheiomeno nero, Tamsus vanduo, Temacna voda, Temná Voda, Temné Vody, Tumma vesi, Tumšie ūdeņi, Στοιχειωμένο νερό, Мрачна вода, Мрачне воде, Тёмная вода, ダーク・ウォーター, 鬼水, Dark Water US Remake, Karanlik su, La Huella

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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Updated 22 February 2024
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