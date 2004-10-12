|2 December 2004
|Russia
|16+
|3 March 2005
|Argentina
|18 November 2004
|Australia
|4 March 2005
|Austria
|5 January 2005
|Bahrain
|2 December 2004
|Belarus
|2 February 2005
|Belgium
|7 January 2005
|Brazil
|8 July 2005
|Bulgaria
|9 February 2006
|Chile
|17 March 2005
|Czechia
|4 February 2005
|Denmark
|2 March 2005
|Egypt
|14 January 2005
|Estonia
|7 January 2005
|Finland
|29 December 2004
|France
|3 March 2005
|Germany
|5 November 2004
|Great Britain
|21 January 2005
|Greece
|28 October 2004
|Hong Kong
|10 March 2005
|Hungary
|12 November 2004
|Iceland
|5 November 2004
|Ireland
|13 January 2005
|Israel
|5 January 2005
|Italy
|11 February 2005
|Japan
|3 December 2004
|Kazakhstan
|22 December 2004
|Kuwait
|18 January 2005
|Lithuania
|28 January 2005
|Mexico
|6 January 2005
|Netherlands
|11 December 2004
|New Zealand
|7 January 2005
|Norway
|14 January 2005
|Panama
|27 October 2004
|Philippines
|21 January 2005
|Poland
|17 February 2005
|Portugal
|22 October 2004
|Singapore
|17 March 2005
|Slovakia
|26 May 2005
|South Korea
|21 January 2005
|Spain
|14 January 2005
|Sweden
|3 March 2005
|Switzerland
|29 October 2004
|Taiwan
|28 October 2004
|Thailand
|17 December 2004
|Turkey
|22 December 2004
|UAE
|22 October 2004
|USA
|2 December 2004
|Ukraine