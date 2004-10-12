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Poster of The Grudge
6.6
The Grudge - Trailer
Kinoafisha Films The Grudge
6.6

The Grudge

, 2004
The Grudge
Japan, USA, Germany / Thriller, Horror, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Grudge
6.6
The Grudge - Trailer
The Grudge  Trailer

Cast

Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Karen
Jason Behr
Doug
William Mapother
William Mapother
Matthew
KaDee Strickland
Susan
Bill Pullman
Bill Pullman
Peter
Rosa Blasi
Rosa Blasi
Maria
Courtney Webb
Clea DuVall
Clea DuVall
Jennifer
Grace Zabriskie
Grace Zabriskie
Emma
Ted Raimi
Ted Raimi
Alex
Ryo Ishibashi
Nakagawa
Director Takashi Shimizu
Writer Stephen Susco, Takashi Shimizu
Composer Christopher Young
Cast and Crew

Film details

Country Japan / USA / Germany
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2004
World premiere 12 October 2004
Release date
2 December 2004 Russia 16+
3 March 2005 Argentina
18 November 2004 Australia
4 March 2005 Austria
5 January 2005 Bahrain
2 December 2004 Belarus
2 February 2005 Belgium
7 January 2005 Brazil
8 July 2005 Bulgaria
9 February 2006 Chile
17 March 2005 Czechia
4 February 2005 Denmark
2 March 2005 Egypt
14 January 2005 Estonia
7 January 2005 Finland
29 December 2004 France
3 March 2005 Germany
5 November 2004 Great Britain
21 January 2005 Greece
28 October 2004 Hong Kong
10 March 2005 Hungary
12 November 2004 Iceland
5 November 2004 Ireland
13 January 2005 Israel
5 January 2005 Italy
11 February 2005 Japan
3 December 2004 Kazakhstan
22 December 2004 Kuwait
18 January 2005 Lithuania
28 January 2005 Mexico
6 January 2005 Netherlands
11 December 2004 New Zealand
7 January 2005 Norway
14 January 2005 Panama
27 October 2004 Philippines
21 January 2005 Poland
17 February 2005 Portugal
22 October 2004 Singapore
17 March 2005 Slovakia
26 May 2005 South Korea
21 January 2005 Spain
14 January 2005 Sweden
3 March 2005 Switzerland
29 October 2004 Taiwan
28 October 2004 Thailand
17 December 2004 Turkey
22 December 2004 UAE
22 October 2004 USA
2 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $187,281,115
Production Columbia Pictures, Ghost House Pictures, Fellah Pictures
Also known as
The Grudge, El grito, La maldición, Проклятие, Átok, Blestemul, Der Fluch, Der Fluch - The Grudge, Forbandelsen, Forbannelsen, Garez, Grudge: la maldición, Ha-Tina, I katara, Kauna, Kletva, Lời Nguyền, Nenávist, Niknuma varā, O Grito, Pagieza, Rage meurtrière, The Grudge - A Maldição, The Grudge: Klątwa, The Juon, THE JUON 呪怨, Untitled 'Ju-on: The Grudge' Remake, Vimm, Η κατάρα, Гняв, Клетва, Прокляття, डरते रहो, 不死咒怨, Gnyav, I Katára, โคตรผีดุ, 美版咒怨, じゅおん, Proklyatiye, Proklyattya

Film rating

6.6
Rate 24 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2560 In the Thriller genre  512 In the Horror genre  224 In the Drama genre  1064 In films of Japan  79 In films of USA  1556 In films of Germany  86 In films of 2004  39

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The Grudge - Trailer
The Grudge Trailer
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