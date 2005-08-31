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Poster of The Constant Gardener
6.4
Kinoafisha Films The Constant Gardener
6.4

The Constant Gardener

, 2005
The Constant Gardener
Great Britain, Germany / Thriller, Drama / 18+
Poster of The Constant Gardener
6.4

Synopsis

A widower is determined to get to the bottom of a potentially explosive secret involving his wife's murder, big business, and corporate corruption.

Cast

Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Justin Quayle
Daniele Harford
Miriam
Danny Huston
Danny Huston
Sandy Woodrow
John Keogh
John Keogh
Richard McCabe
Gerard McSorley
Pete Postlethwaite
Rachel Weisz
Rachel Weisz
Tessa Quayle
Bill Nighy
Bill Nighy
Sir Bernard Pellegrin
Pernilla August
Pernilla August
Hubert Koundé
Hubert Koundé
Dr. Arnold Bluhm
Packson Ngugi
Officer in Morgue
Director Fernando Meirelles
Writer Jeffrey Caine, John le Carré
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Germany
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2005
Online premiere 21 October 2005
World premiere 31 August 2005
Release date
16 February 2006 Russia Парадиз 16+
17 November 2005 Australia M
14 October 2005 Brazil
31 August 2005 Denmark 15
28 December 2005 France
11 January 2006 Germany
11 November 2005 Great Britain
27 October 2005 Greece
3 March 2006 Italy
16 February 2006 Kazakhstan
17 November 2005 Netherlands
3 November 2005 Portugal
30 December 2005 Romania
4 May 2006 South Korea
4 November 2005 Spain
21 October 2005 Taiwan
31 August 2005 USA
16 February 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $82,468,097
Production Focus Features, UK Film Council, Potboiler Productions
Also known as
The Constant Gardener, El jardinero fiel, Der ewige Gärtner, La Constance du jardinier, Nepohodlný, Arka bahçe, Az elszánt diplomata, Brižni vrtlar, Cái Giá Của Công Lý, Den trägne odlaren, El jardiner fidel, Grădinarul consecvent, Grădinarul constant, Grădinarul de încredere, Grădinarul de neclintit, Grădinarul dedicat, Grădinarul devotat, Grădinarul fidel, Grădinarul loial, Grădinarul perseverent, Grădinarul stoic, Ha'ganan ha'masour, Ištikimasis sodininkas, John le Carré's The Constant Gardener, Nairobi no Hachi, O epimonos kipouros, O Fiel Jardineiro, O Jardineiro Fiel, Perseverența Grădinarului, Prietenie absoluta, Prietenie absolută, The Constant Gardener - La cospirazione, Uskollinen puutarhuri, Ustav aednik, Uzticīgais dārznieks, Wierny ogrodnik, Zvesti vrtnar, Ο επίμονος κηπουρός, Брижни баштован, Вечният градинар, Відданий садівник, Преданный садовник, ナイロビの蜂, 不朽的园丁, 疑雲殺機, 无国界追凶, 疑云杀机

Film rating

6.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
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Updated 26 December 2023
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soundtrack The Constant Gardener
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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