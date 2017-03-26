Menu
Poster of Three Nuts for Cinderella
IMDb Rating: 7.6
Kinoafisha Films Three Nuts for Cinderella

Three Nuts for Cinderella

Three Nuts for Cinderella / Tri orísky pro Popelku 18+
Country Germany / Czechia
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1973
Online premiere 26 March 2017
World premiere 16 November 1973
17 December 2015 Czechia
16 November 1973 Czechoslovakia
16 July 1977 Germany
Production Filmové studio Barrandov, DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Berlin''
Tri orísky pro Popelku, Three Wishes for Cinderella, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Tri oriešky pre Popolušku, Tři oříšky pro Popelku, Aschenbrödel, Askungen och de tre nötterna, Ba Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem, Cenerentola, Cinderela, Cinderela e o Príncipe, Drei Nüsse für Aschenbrödel, Három mogyoró Hamupipőkének, La cenicienta, La cenicienta y el príncipe, La Ventafocs, Three Nuts for Cinderella, Tre nocciole per Cenerentola, Tre noci per Cenerentola, Tre nødder for Askepot, Tre nøtter til Askepott, Trei alune pentru Cenuşăreasa, Três Avelãs para Cinderela, Três Avelãs para Cinderella, Três Desejos para Cinderela, Três Nozes para Cinderela, Tri lješnjaka za Pepeljugu, Tri oraha za Pepeljugu, Tri oreshka dlya Zolushki, Tri želje za Pepeljugu, Trois noisettes pour Cendrillon, Trys riešuteliai Pelenei, Trzy orzeszki dla Kopciuszka, Tuhkatriinu kolm soovi, Три горішки для Попелюшки, Три орешка для Золушки, Трите желания за Пепеляшка, 灰姑娘的三个坚果
Director
Václav Vorlíček
Cast
Libuše Šafránková
Pavel Trávníček
Carola Braunbock
Rolf Hoppe
Karin Lesch
8.2
7.6 IMDb
