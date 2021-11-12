Menu
Poster of Three Wishes For Cinderella
6.4 IMDb Rating: 5.8
Three Wishes For Cinderella

Three Wishes For Cinderella

Tre nøtter til Askepott 18+
Three Wishes For Cinderella - trailer in russian
Country Norway / Lithuania
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2021
Online premiere 20 December 2021
World premiere 12 November 2021
Release date
23 December 2021 Czechia
8 November 2022 Denmark
21 April 2022 Greece K
20 July 2023 Israel
12 November 2021 Norway
16 December 2022 Romania
Budget 38,000,000 NOK
Worldwide Gross $5,352,917
Production Storm Films, Friland Produksjon
Also known as
Tre nøtter til Askepott, Three Wishes for Cinderella, Cenicienta, Tres deseos para Cenicienta, Askungens tre önskningar, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Drie wensen voor Assepoester, Els tres desitjos de Cendrellosa, Ha'Nassikh Ve'Cinderella, Hamupipőke három kívánsága, Los tres deseos de Cenicienta, Os Três Desejos da Cinderela, Pelnrušķītes trīs vēlēšanās, Tre noci per Cenerentola, Tre nødder til Askepot, Três Desejos para Cinderela, Tri oriešky pre Popolušku, Tři přání pro Popelku, Trois vœux pour Cendrillon, Trys riešutėliai pelenei, Trzy orzeszki dla Kopciuszka, Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα, Три горішки для Попелюшки, Три орешка для Золушки, 신데렐라를 위한 세 가지 소원, シンデレラ／３つの願い
Director
Cecilie Mosli
Cast
Ellen Dorrit Petersen
Kristofer Hivju
Thorbjørn Harr
Nils Jørgen Kaalstad
Arthur Hakalahti
Cast and Crew
6.4
Three Wishes For Cinderella - trailer in russian
