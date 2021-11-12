Country Norway / Lithuania

Runtime 1 hour 27 minutes

Production year 2021

Online premiere 20 December 2021

World premiere 12 November 2021

Budget 38,000,000 NOK

Worldwide Gross $5,352,917

Production Storm Films, Friland Produksjon

Also known as

Tre nøtter til Askepott, Three Wishes for Cinderella, Cenicienta, Tres deseos para Cenicienta, Askungens tre önskningar, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Drie wensen voor Assepoester, Els tres desitjos de Cendrellosa, Ha'Nassikh Ve'Cinderella, Hamupipőke három kívánsága, Los tres deseos de Cenicienta, Os Três Desejos da Cinderela, Pelnrušķītes trīs vēlēšanās, Tre noci per Cenerentola, Tre nødder til Askepot, Três Desejos para Cinderela, Tri oriešky pre Popolušku, Tři přání pro Popelku, Trois vœux pour Cendrillon, Trys riešutėliai pelenei, Trzy orzeszki dla Kopciuszka, Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα, Три горішки для Попелюшки, Три орешка для Золушки, 신데렐라를 위한 세 가지 소원, シンデレラ／３つの願い