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Poster of Arlington Road
7.3
Kinoafisha Films Arlington Road
7.3

Arlington Road

, 1998
Arlington Road
USA / Drama, Thriller / 18+
Poster of Arlington Road
7.3

Cast

Joan Cusack
Joan Cusack
Cheryl Lang
Tim Robbins
Tim Robbins
Oliver Lang
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Michael Faraday
Spencer Treat Clark
Spencer Treat Clark
Grant Faraday
Mason Gamble
Brady Lang
Hope Davis
Hope Davis
Brooke Wolfe
Robert Gossett
Robert Gossett
FBI Agent Whit Carver
Nick Stringer
Stanley Anderson
Dr. Archer Scobee
Viviane Vives
Nurse
Lee Stringer
Orderly
Director Mark Pellington
Writer Ehren Kruger
Composer Angelo Badalamenti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1998
World premiere 19 March 1999
Release date
20 May 1999 Russia 16+
28 October 1999 Argentina
12 August 1999 Australia
19 March 1999 Austria
24 March 1999 Belgium
9 July 1999 Brazil
9 July 1999 Canada
26 August 1999 Czechia 12+
2 July 1999 Denmark
23 July 1999 Finland
21 April 1999 France
31 March 1999 Germany
19 March 1999 Great Britain
2 September 1999 Greece
23 April 1999 Iceland
19 March 1999 Ireland
16 September 1999 Israel
19 March 1999 Italy
17 April 1999 Japan
2 July 1999 Lithuania
8 October 1999 Malaysia
8 April 1999 Netherlands
25 November 1999 New Zealand
10 September 1999 Norway
17 November 1999 Philippines
18 June 1999 Portugal
29 July 1999 Slovakia
15 July 1999 Slovenia
16 October 1999 South Korea
14 May 1999 Spain
21 May 1999 Sweden
19 March 1999 Switzerland
4 June 1999 Taiwan
20 August 1999 Thailand
9 July 1999 USA
MPAA R
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $41,067,311
Production Screen Gems, Lakeshore Entertainment, Arlington Road Productions Corporation
Also known as
Arlington Road, O Suspeito da Rua Arlington, Terror en la calle Arlington, A szomszéd, Arlington Rd., Arlington Road - L'inganno, Arlington Road: Temerás a tu vecino, Arlingtono kelias, Frukta din granne, Građani opasnih namjera, Gza Arlingtonisken, Intriga en la calle Arlington, Kavahda naapuriasi!, Korkunç Politika, Miluj blížneho svojho, Miluj bližního svého, O ypoptos tis odou Arlington, Put za Arlington, Rinjin wa shizuka ni warau, Rue Arlington, Sakana B'Rehov Arlington, Skrivnost ulice Arlington, Strada conspiratiei, Vụ Án Đường Arlington, Ο ύποπτος της οδού Άρλινγκτον, Дорога на Арлингтон, Дорога на Арлінгтон, Паника на Арлингтън роуд, Пут за Арлингтон/Put za Arlington, 無懈可擊, 隣人は静かに笑う, Arlington Road, temerás a tu vecino

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Listen to the
soundtrack Arlington Road
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